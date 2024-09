Spolek Život pro varhany, který Habermann založil právě za účelem opravy studnických varhan, nedávno zprostředkoval podpis smlouvy, kterou uzavřela Římskokatolická farnost Vysoké Studnice s dodavatelskou firmou. „Každý rok se zadá, co se udělá podle finančních možností, které budou k dispozici. První fáze se bude odehrávat převážně v dílně, budou se vyrábět píšťaly podle vzoru, které ve varhanách máme, aby to byla co nejvěrnější kopie,“ popisuje Habermann. Hotovo by mělo být v roce 2029.

Součástí smlouvy je i cena, která je vyšší, než se předpokládalo. „Odhad jsme dělali před výraznou inflací, cena cínu šla poté nahoru o tři sta procent. Z předpokládaných čtyř a půl milionu se stalo šest a půl,“ krčí rameny Habermann. Vyšší částku akceptoval, nechtěl totiž slevit na kvalitě. Varhany bude dělat firma Dlabal-Mettler, jedna z nejlepších v republice. „Měl jsem možnost hrát na několik jejich nástrojů a jsou výborné. Vydrží desítky let,“ slibuje si mladý hudebník.