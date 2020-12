„Kapr před Vánocemi do vany prostě patří. Děti nám sice už trochu povyrostly, na Ježíška nevěří a stromek už strojí samy. Ale kapra ve vaně mít musí. Máme štěstí, že ho manžel dokáže zabít a vykuchat, jinak bychom asi museli poprosit souseda,“ rozesmála se Monika Kratochvílová ze Žďáru nad Sázavou.

Ceny vánočního kapra se budou pohybovat od 80 Kč/kg do 99 Kč/kg. Ceny se odvíjí od místa prodeje a velikosti ryb.



Prodej začne v pondělí 21. prosince a vánoční kapr se bude prodávat do středy 23. prosince.

Ryby se začnou ve městech prodávat 21. prosince. Někde si lidé mohou koupit jen kapra, tak jako třeba na sádkách v Křižanově nebo ve stánku v Jemnici či v Dačicích. Jinde je rybí nabídka o něco pestřejší. „Sádky ve Velkém Meziříčí nabídnou kapry, siveny a amury. Sádky v Náměšti nad Oslavou stejně jako stánek v třebíčské Brněnské ulici nebo stánek v Moravském Krumlově budou zase prodávat kapry a amury,“ informoval Jiří Műller, provozní ředitel rybářství Kolář.

Ve Velkém Meziříčí nabízí jako bonus navíc i třeba prodej kapřích řízků. „Budeme prodávat i podkovy,“ potvrdil Jiří Műller.

Ryby začnou ve stejný den prodávat také ve Žďáře nad Sázavou. „Pravidelně je prodáváme ve dnech 21., 22. a 23. prosince. Ať je to všední den nebo víkend. Naše kapry si mohou lidé koupit u obchodního domu Kinský nebo na náměstí Republiky. Cena kapra zůstala stejná jako vloni,“ řekl vedoucí Rybářství Kinský Žďár Petr Kulhánek.

Letošní úlovek se podle něj vydařil. „Ryby jsou pěkné, mají v průměru tři kila. Pocházejí z rybníků s kvalitním prostředím. To má vliv na jejich chuť, což fajnšmekři určitě ocení,“ poznamenal Petr Kulhánek.

Vana kaprům nesvědčí

Nakupující si mohou od stánků odnést živé ryby nebo si je nechat zabít a vykuchat. „V posledních letech si lidé častěji odnášejí domů živé kapry. Často je nechávají ještě plavat ve vaně, ale lepší je, když je ihned zabijí. Chlorovaná voda rybám moc nesvědčí a navíc mají vany malý objem,“ vysvětlil Jiří Műller.

Mnohem větší zlo, než noc či dvě ve vaně, je ale podle něj návrat ryby zpět do rybníka. „Lidé by koupené živé kapry nikdy neměli vypouštět do řeky nebo do rybníka. Ryba pak vždycky uhyne. Vánoční kapr patří na vánoční stůl,“ vzkázal všem „bojovníkům za kapří životy“ Jiří Műller.