Místní si budou moci prohlédnout také dvě 3D osvětlení. Jedno bude stát na Masarykově náměstí a druhé v městských sadech. „Naším cílem je přinést atmosféru Vánoc také starým lidem z domova důchodců. Ti se do středu města dostávají méně než ostatní. Navíc o svátcích za nimi chodí návštěvy,“ vysvětlila ředitelka technických služeb Eva Hamrlová.

FOTO: Za pomoc při požáru v Českém Švýcarsku dostal pokutu, na Vysočině pivo

Nová vánoční výzdoba obsahuje LED osvětlení namísto klasických žárovek. Instalace a oprava výzdoby vyjde na sto tisíc korun.

„Město výzdobu kupuje. Zjišťovali jsme si ceny pronájmu výzdoby. Jsou natolik vysoké, že se to nevyplatí. Přišlo nám to jako mrhání penězi. Proto se snažíme světelné prvky nakupovat a v průběhu let měnit jejich umístění ve městě. Aby lidem nezevšedněly,“ uvedla Hamrlová. Vánoční stromek spolu s výzdobou Pelhřimov poprvé rozzáří v neděli sedmadvacátého listopadu.