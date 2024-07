Nepořádek na dětských hřištích v Pelhřimově přiblížil Pavel Zmeškal, vedoucí stavební údržby Technických služeb města Pelhřimova. Původcem nepořádku jsou podle něj především školní děti. „Likvidujeme hlavně PET lahve od limonád a obaly od svačin. Nepomáhá ani to, že jsou v bezprostřední blízkosti odpadkové koše,“ osvětlil.

Kromě nepořádku se setkávají na dětských hřištích i s vandalismem. Není častým jevem, pracovníci technických služeb se z jeho následky setkávají několikrát do roka, a to především v Městských sadech. „Nejčistší bývají hřiště v místních částech. Lidí je tam méně, vzájemně se hlídají. Někdo si jen tak nedovolí po sobě nechat nepořádek. V samotném Pelhřimově mezi nejméně problematická hřiště patří to na Polním dvoře,“ zmínil Zmeškal pozitivnější stránku.

Do údržby městských herních zón patří i pravidelné práce, která zahrnují sečení trávy, mazání a servis herních prvků či jejich mytí. I přes pravidelnou údržbu je čas od času potřeba některé herní prvky měnit nebo opravit. „Kovové části jsou poměrně odolné, ale spoustu prvků máme dřevěných. I když je ošetřujeme polyuretanovými barvami, tedy tím nejlepším, co na trhu je, nátěry vydrží zhruba dva roky,“ dodal Zmeškal.