Změna prostředí bude téměř okamžitá, jakmile rybníky vzniknou. „Když je rybník hotový, funguje to rychle. Každým rokem to pak bude lepší a lepší. Zpomalí totiž odtok vody a zvýší v místě vlhkost. A to je potřeba,“ zhodnotil žirovnický vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství Jiří Švanda. Podle něj nastal ideální čas s lesy začít něco dělat. „Stromy jsou místy vykácené kvůli kůrovci. Toho už je tam naštěstí mnohem méně. Holiny tam místy jsou, ale úplně hrozné to není,“ uvedl lesník.

Oprava sídliště bude nejdřív za rok. Žirovnice shání stavební firmu

Ryby si v rybníce nezaplavou. Lidé je tak budou moci využít ke koupání. „To ale bude spíše pro otužilce. Voda totiž bude studená, ale za to čistá. Právě kvůli tomu, že v nich nebudou ryby,“ přiblížil Švanda s tím, že primární funkce rybníků bude ekologická.

Žirovnice chce obnovit v lesích rybníky

Budou celkem čtyři

Stát budou přibližně deset milionů korun

Obnově rybníků se v Žirovnici věnovali i v minulosti

Odbahnili například Hájkovský rybník či rybník Valcha

Opravili také rybníky Starý dvůr, Nuzov a Panistávek

Kromě otužilců si obnovené okolí užijí taktéž děti. Ty se do Žirovnice sjíždí například kvůli táborům. „Tábor tady máme pět let. Když jsme začínali, rostly kolem kempu stromy. S přibývajícími lety jsme viděli, jak ubývají. Pořídili jsme si tábor v lese, teď ho máme vedle planiny,“ posteskl si vedoucí tábora Jiří Sýkora. A dodal, že bude za vodu v přírodě rád. I když ji třeba s dětmi ke koupání nevyužije. „Jestli se to podaří zvrátit, budeme s dětmi do lesa chodit častěji. Jen na to koupání bude nejspíš chladno, když to bude ve stínu,“ řekl muž, který do žirovnických lesů dojíždí z Prahy.

Odhadovaná cena projektu je zatím okolo deseti milionů korun. Výsledná částka se ještě může lišit. Jeden z nových rybníků bude Pod Krupčinami. „Zatím je na místě jenom hráz. Zůstala po rybníku, který tam ležel v minulém století. Vodní plochu chceme obnovit v původní rozloze. Jsou to přibližně tři hektary,“ sdělil starosta Žirovnice Milan Šmíd. A dodal, že plán je v závěrečné fázi. „Nejradši bychom stihli žádost o dotace ještě tento podzim, abychom to měli hotové co nejdříve,“ uzavřel.