Zhruba dvacet volných míst ještě zbývá u dětské doktorky v Kamenici nad Lipou, kam mohou rodiče děti přehlašovat. „Naštěstí jsme tu dva. Kromě mě tady ještě ordinuje doktor Otáhal. Jelikož to máme rozdělené na půlku, dá se to zvládat lépe. Nemůžeme ale přesto vzít všechny zájemce. Snažíme vyhovět tolika žadatelům, na kolik si troufáme,“ prozradila pediatrička Marie Kubíčková.

Zatím v Kamenici přijmuli přibližně stovku uchazečů. „Máme je nahlášené od nejmenších až po ty starší. Někteří z nich si budou brzy hledat praktického lékaře, jiní se odstěhují. Nějaká místa tedy ještě možná budu,“ dodala Kubíčková s tím, že finální evidenci příjemců bude mít na konci roku.

Další z možných míst, kam děti přihlásit, jsou Počátky nebo Pelhřimov. „Rodiče teď doktorky i doktory pro své ratolesti hledají hodně. Je to pro ně zásadní. Co jsem se s nimi bavila, tak se zatím daří náhradu najít. Ale komplikace to je. Minimálně proto, že budou muset dojíždět dál, když jejich dítě onemocní,“ upozornila vedoucí mateřské školy Marcela Kožichová.

Vysočina: premiant v porodnosti. Na jednu matku připadá nejvíce dětí

Vedení města města nabízí novému pediatrovi byt, bonusové příplatky i zařízení ordinace. Neúspěšně. „Jsme v kontaktu s Českou pediatrickou společností. Podali jsme si inzerát, jenže je zatím bez odezvy. Nevíme, jak to budeme řešit dál. Je dobře, že pacienti si někoho hledají sami,“ uvedl starosta Radek Vopravil. Ten se obává, aby město nedopadlo stejně jako se zubařem. „Ten u nás skončil před dvěma lety. Od té doby se nám nedaří někoho sehnat. Uvidíme, jestli se ještě nedomluvíme s pelhřimovskou nemocnicí,“ předeslal.

Pediatrička Alena Vrátná ordinovala v Žirovnici přes třicet let. Kvůli vysokému věku nyní odchází do důchodu. „Je u nás od začátku devadesátých let. Snažili jsme se ji přemluvit, jestli by nevzala aspoň pár hodin, ale nechtěla,“ vysvětlil Vopravil. Přestože bude Vrátná končit, bude mít na Žirovnici hezké vzpomínky. „Pracovala jsem tady ráda a byla jsem tu spokojená. Teď se budu ještě naplno věnovat svým pacientům. Mívám neustále zaplněnou ordinaci,“ řekla Deníku Vrátná.