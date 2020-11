Chceme ve městě udržet mladé a kvalifikované lidi, říká Stanislav Tománek, majitel žirovnické společnosti, která má v plánu koupit ve městě stavební parcely pro své zaměstnance.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Chceme svým klíčovým zaměstnancům nabídnout to, co v Žirovnici úplně chybí, a to možnost perspektivního bydlení. Nějaké startovací byty nebo laciné rozbíhající ubytování se tu vůbec nedělá. Lidi z jiných regionů republiky sem dostaneme jen tehdy, když jim kromě dobře placené kvalifikované práce nabídneme i sociální servis,“ vysvětlil Stanislav Tománek.