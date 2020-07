Zmíněné prohlídky zavedou návštěvníky do známých i neznámých míst želivského kláštera.

Příchozí se navíc setkají s postavami, které jsou s historií kláštera spojené, jako například kněžna Adléta, biskup Otto, kníže Soběslav z rodu Přemyslovců, Burian Trček z Lípy, Marie Magdalena Trčková, opat Kašpar nebo mistr Jan Blažej Aichelem – Santinim.

První příležitost prohlídnout si klášter netradičním způsobem budou mít malí i velcí v sobotu 11. července.

Prohlídky jsou vždy od čtrnácti, šestnácti, osmnácti a dvaceti hodin. „Hraná prohlídka navazuje na úspěšné prohlídky k oslavám 880 let od založení kláštera a dále na vánoční hranou prohlídku, která ukázala to, co se dělo před narozením Ježíška,“ sdělil Michal Hájek z želivského kláštera.