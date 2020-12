Okolí vísky, ve které žije přes osmdesát obyvatel, bývalo rybníkářskou oblastí. Na tohoto ducha se teď vedení obce snaží navázat. „Poprvé jsme o obnově rybníků začali uvažovat už v roce 2005, kdy jsem nastoupil do úřadu. Peníze se nám ale podařilo získat teprve před čtyřmi lety,“ zavzpomínal Hájek.

Tehdy se pustili do obnovy zhruba dvouhektarového rybníku Stará paní. „Čtyřicet let byl zanedbaný a zarostlý křovím a vrbami. Zrevitalizovat se nám ho povedlo v roce 2018,“ sdělil Hájek s tím, že celkem tato akce vyšla na deset milionů korun. „Přes sedm milionů byla dotace, ale i ty dva miliony byly pro obec naší velikosti obrovská zátěž. Dodnes splácíme úvěr,“ dodal.

Zdaleka to ale nebyl jediný takovýto počin. „Obnovili jsme například rybník Dubinka, který už si v obci nikdo nepamatoval. Vykáceli jsme les a zjistili jsme, že je tam stará hráz. Pak jsme se pustili do výstavby rybníka u Buku, který slouží hlavně jako retenční nádrž kvůli zadržování splachů z pole. Dříve nám totiž voda vymýlala přes les dvoumetrovou rokli,“ vyjmenoval pár příkladů Hájek.

Zajímavé jsou kromě funkce i svou velikostí. „Jsou to všechno rybníčky okolo dvaceti arů. Myslím si však, že drobné vodní nádrže jsou možná důležitější než hektarové plochy,“ podotkl Hájek.

Má to však ještě jedno plus. „Opakovaně jsme se tady potýkali s povodněmi. Materiální škody sice nebyly tak vysoké, ale i tak to pro nás bylo nepříjemné. Tomu se nám díky rybníkům podařilo zabránit,“ prozradil starosta Hájek.

Tím ale plány Těchobuzských nekončí. „Plánujeme výstavbu čtyř rybníků a obnovu dalších dvou. Stavební povolení máme a teď už jen sháníme peníze. Ve výstavbě je aktuálně třeba rybník Jedlinka,“ nastínil Hájek.

Kroky obce podporuje i Český rybářský svaz, jehož organizace v Těchobuzi má více členů než samotná obec obyvatel. Sdružuje totiž kolem tří set rybářů. „Pro nás je velice obtížné dosáhnout na nějaký dotační titul a postavit si rybník, takže jsme rádi, že se k tomu obec staví takto pozitivně,“ předseda organizace Petr Jirka.

„Není to ale jen o nás. Letos sice nebylo sucho tak hrozné, ale sami cítíme, že každým rokem voda v krajině ubývá. Je potřeba si uvědomit, že u rybníků žijí různí živočichové, kteří jsou vázaní na vodu. Jakákoliv vodní plocha je dobrá a vždy budu jejich stavby a obnovy podporovat,“ svěřil se Jirka.

Starosta se teď navíc snaží inspirovat ostatní. „Zadržování vody v krajině je nesmírně důležité. Nejvíce se to projevilo teď v souvislosti s dlouhodobým suchem. Začíná se o tom mluvit, ale ještě chvíli nejspíš potrvá, než si to lidé uvědomí. Věřím tomu, že na území většiny obcí je nějaký bývalý rybník, který by se dal obnovit,“ přemítal Hájek.

Vzorem se stali například pro nedalekou Velkou Chýšku. „Letos jsme obnovili tři rybníky, které tady historicky byly, akorát nebyly nikdy zkolaudované. Inspirovali jsme se právě v Těchobuzi. Jsme malé obce, takže si mezi sebou spoustu informací předáváme,“ potvrdil starosta Chýšky Martin Drs.