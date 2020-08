/FOTO/ Zámek v Těchobuzi stále hledá svého majitele a nadále chátrá. Kraj Vysočina v současné době uvažuje o jeho prodeji včetně přilehlého parku. To se však místním nelíbí, a sepsali proto petici. Podle dostupných informací by případný prodej byl dokonce v rozporu s dřívějším rozhodnutím Rady kraje.

Zámek v Těchobuzi. | Foto: Kraj Vysočina

„Už sedm let se snažíme, abychom zámek a přilehlý park dostali do našeho vlastnictví. Teď se o něj nikdo nestará, chátrá a připomíná spíš zámek Šípkové Růženky. Je to opravdu ostuda obce,“ posteskl si starosta Těchobuze Pavel Hájek.