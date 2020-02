Do dvou hostinců na Pelhřimovsku se v sobotu 1. února vrátila zábava, která před lety právě v hospodě vznikla. V Božejově a v Sedlici se uskutečnily sousedské degustační soutěžní přehlídky, při nichž se posuzovalo domácí nakládané zelí.

Hodnotitelkám a hodnotitelům na Božejovském zelokoštu nejvíce chutnalo zelí Josefa Tomce. Absolutním vítězem se stal ale Jiří Masopust. Oba domácí soutěžící se účastní soutěže opakovaně a úspěchy zaznamenali už v předešlých letech. | Foto: Deník / Jiří Jíra

Na obou místech vznikl nápad na přehlídku nakládaného zelí podobně. Chlapi se v hospodě u piva popichovali, čí kysané zelí je nejlepší. Nezbylo, než si to rozdat ve férovém souboji a vzorky pěkně společně porovnat. I když to vždycky úplně férové nebylo. „Jeden rok se stalo, že jeden ze stálých účastníků nestihl zelí naložit. Tak kysané zelím koupil a vydával ho za svoje. Když jsme vyhlásili výsledky, tak se k podvodu přiznal. Ale to zelí tehdy nedopadlo špatně,“ zavzpomínal na jednu epizodu Milan Koudelka, který organizuje přehlídku Zelima v Sedlici.