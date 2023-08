Historické stříkačce v Šimanově je určitě přes sto let, přesné datum výroby ale už místní neznají. „Staří statkáři stříkačku zakoupili na ochranu proti požáru, nechali jí na zakázku vyrobit ve Vídni,“ popsal starosta Šimanova Jiří Jeřábek. Podle dostupných informací byly tehdy vyrobené tři, ve funkčním stavu se ale dochovala jediná, ta v Šimanově.

Přišly stovky lidí. Nemocnice v Pelhřimově se pochlubila novým pavilonem

Starosta odhaduje, že stříkačka byla delší dobu nefunkční. Stěhovala se po Šimanově, parkovala v různých budovách a nikdo k ní neměl žádný vztah. „My jsme pak zjistili, že je to stará stříkačka, která fungovala také na vození rakví při pohřbech, stačilo jen sundat vrchní část. A nebo se na tom vozila stříkačka, koňka se tomu říkalo,“ popsal starosta stroj, který patřil ve své době mezi nejvíce objemové a výkonné stříkačky.

Nyní, po více než sto letech, je stříkačka po rekonstrukci, která vyšla na sto padesát tisíc korun. V Šimanově k ní mají i přípojku, vozík na hadice. Původní hadice naopak chybí, v minulosti ukradli zloději. Přesto jsou místní na historický skvost pyšní. „Abychom ukázali okolí, že něco tak hezkého v Šimanově existuje, budeme letos přistavovat prosklenou vitrínu, kde bude tento muzejní kousek vystavený,“ prozradil Jiří Jeřábek.

VIDEO: Skákat jako tarzan? I to museli zvládnout závodníci v Sedlejově

Deník zajímal názor profesionálního hasiče Juriče Pařila, Zpívajícího hasiče, který slouží v Telči. „Dle jejího stavu musím konstatovat, že tato historická kráska je opravu v dobrých rukou. Na první pohled je zřejmé, že stříkačka dostává tu nejlepší péči,“ zhodnotil.

Historická hasičská stříkačka v Šimanově, podívejte se na ni na videu:

Zdroj: Deník/Martin Singr

Pařil připomněl, že starých ručně poháněných stříkaček je už velmi málo. „Proto se můžeme v tomto případě bavit o hasičském skvostu o nepopsatelné historické a sběratelské hodnotě, která nelze vyčíslit. Gratuluji hasičům ze Šimanova a obdivuji jejich snažení a práci,“ nešetřil superlativy Jiří Pařil.

K ohni ale stříkačka pochopitelně jezdit nebude. „Zakonzervování zpět by stálo hodně času. Pryžové měchy a podobné součástky jsou opravené, funkční, jen je nám líto to vzít a pustit do toho vodu,“ uzavřel starosta.