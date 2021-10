Místní obyvatelé tak reagovali na výzvu pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit oslavit český svátek státními vlajkami. „Na strom místní v předvečer svátku vzniku československé samostatnosti zavěsili 258 českých vlaječek různých velikostí,“ informoval Miroslav Marek z Agentury Dobrý den.

Tímto skutkem, který připomenul říjnový státní svátek, se Putimovští zapsali do České knihy rekordů a kuriozit. „Mnohem důležitější byla ale pospolitost, příležitost sejít se, poklábosit… A upozornit na to, že svátek by neměl být jen dnem volna,“ poznamenal Miroslav Marek.