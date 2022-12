Kromě střechy budou mít hasiči opravenou také garáž, podlahu, chodníky, vnitřní omítku i fasádu. „Ještě pak bude potřeba dodělat pár drobností. Denní místnost již máme hotovou,“ popsal Zdeněk Bůžek, který je zároveň dobrovolným hasičem. A dodal, že by bylo vhodné ještě opravit střechu. „Ta není součástí dotace. Ale pokud by se opravila, byla by hasičárna kompletně hotová,“ vysvětlil. Materiál by vyšel přibližně na sto padesát tisíc korun.