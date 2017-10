V plné zbroji: Silničáři už mají ve svých skladech tuny soli

Pelhřimovsko – Silničáři už jsou na příchod letošní zimy připraveni. Sklady soli na Pelhřimovsku mají plně zásobené.

„Ve čtyřech skladech v našem okrese máme v současné době navezeno 2 800 tun soli. To je stejné množství jako v loňském roce,“ informovala Ivana Průšová, vedoucí výrobního oddělení pracoviště Pelhřimov Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina (KSÚSV). Prozradila také, že podle průběhu zimy a s tím spojenou spotřebou, mohou sůl operativně doplnit.

Letos budou mít silničáři na starost o několik kilometrů více. Poprvé totiž budou udržovat nový úsek silnice mezi Pelhřimovem a Božejovem. Ani na silnici, která propojuje Myslotín, Ondřejov a Ústrašín, nezapomenou.

Tento úsek se však zařadí do třetího pořadí údržby. „To znamená zajištění sjízdnosti do dvanácti hodin od výjezdu posypových mechanizmů. V době od desíti večerních do dvou hodin ranních výkon zimní údržby není zajišťován,“ upozornila Ivana Průšová.

Novou silnici budou silničáři udržovat klasicky. „Nový úsek silnice mezi Pelhřimovem a Božejovem budeme udržovat chemicky v celé šíři, tak jak je standardně prováděna údržba na silnicích prvních tříd,“ řekla Průšová.

Během letošní zimy budou pracovníci KSÚSV udržovat celkem 937 kilometrů silnic. „Máme připraveny sypače na chemický posyp, inertní posyp i sypače kombinované. K výbavě sypače patří i sněhová radlice. V případě potřeby můžeme použít i traktory se sněhovými pluhy, sněhové frézy či šípové pluhy,“ vyjmenovala Průšová, s jakou technikou mohou po napadnutí prvního sněhu na silnice vyjet.

Ještě než se však zima opravdu ozve, silničáři musí podle slov Ivany Průšové dokončit naplánované souvislé opravy na silnicích druhých a třetích tříd.

Zmínění pracovníci tak dokončují sečení podél komunikací, které patří pod Krajskou správu a údržbu silnic Kraje Vysočina. Stále také likvidují škody po rozsáhlé bouři, která Pelhřimovsko zasáhla 19. srpna, takže zpracovávají polomy, štěpkují větve a mimo jiné také likvidují pařezy. „Také provádíme výspravy teplou obalovanou směsí a lokální výtluky vyspravujeme studenou obalovanou směsí,“ doplnila Ivana Průšová.

Důležitým úkolem v těchto dnech je ale pro cestáře i přestavba vozidel z letního provozu na zimní. Musí totiž namontovat sypací nástavby.