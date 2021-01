„Do konce června by se mělo naočkovat, pokud bude dostatek vakcíny, zhruba třicet tisíc obyvatel okresu Pelhřimov,“ uvedl starosta Pelhřimova Ladislav Med, který má vybudování pelhřimovského centra ve své gesci.

Denně by se tak mělo ve zmíněném centru vystřídat zhruba pět set lidí. „Předpokládáme, že pokud bude zájem, bude toto očkovací centrum otevřeno sedm dní v týdnu,“ doplnil Ladislav Med.

Úkolem města je připravit zázemí, záležitostí kraje bude zajistit vakcíny, lékaře a zdravotnický personál. V otázce personálu může pomoci i město například zajištěním dobrovolníků pro administrativní záležitosti nebo případný dohled. „V nejbližší době by se také měla rozběhnout osvěta nebo informační kampaň, aby byli lidé o všem důležitém ohledně očkovacího centra správně informováni,“ sdělila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Jak upozornil pelhřimovský starosta, celá záležitost je na začátku a co nejdříve bude třeba vyřešit a upřesnit mnoho důležitých návazností, nicméně uvedený termín začátku fungování centra je jasně daný. „Jediná cesta, jak se zbavit problémů s koronavirem, je určitě proočkování celé populace, a to co možná nejdřív. Já sám, až na mě vyjde řada, se očkovat nechám,“ prohlásil Ladislav Med.

Centrum bude mít přijímací místnost s čekárnou, kde administrativní pracovníci každého příchozího pacienta zaevidují. Následně ho odešlou do příslušného očkovacího místa, kde mu bude aplikována vakcína.

Poté přejde pacient do další místnosti, a to odpočívárny, kde stráví patnáct až třicet minut pro případ, že by se u něj objevila nějaká reakce, která by vyžadovala lékařský dohled. Následně pacient odejde přes registrační místnost a tím celý proces končí.