Podle ní bude město i přes zdražení poplatku službu dotovat, od poslední změny poplatku se náklady na celkové odpadové hospodářství zvedly zhruba o deset procent. Za loňský rok město doplácelo třináct milionů korun. „Podle zákona o místních poplatcích je horní hranice poplatku za obecní systém odpadového hospodářství omezená paušální sazbou 1 200 korun za osobu a kalendářní rok,“ upozornila radnice.

Podle zastupitele Pavla Hájka ale neustálý růst poplatků není řešení. „Město má mít odpadovou strategii a tu nemá. Naše Změna pro Pelhřimov navrhuje i další možnosti. Stejně jako v Jihlavě - nabídnout slevy těm, co využívají sběrný dvůr, zamyslet se nad využitím odpadů. I tak bude město odpady dotovat, ale zdražování není cesta,“ řekl Deníku Hájek.

Se stoickým klidem přijal informaci o zvýšení cen odpadů ve městě turista Pavel Pípal. „Líbí, nebo nelíbí? S tím zkrátka nic neuděláme,“ prohlásil. Podobně to vnímá i kadeřnice Sabina Kokošková. „Stovka? To ještě jde, může být i hůř,“ poznamenala. Podle živnostníka Milana Hradce je zdražení o sto korun dost. „Zdražení jako lék na všechno. Nelíbí se mi to, ono totiž zdražuje všechno, kam se podíváte,“ povzdechl si.

Rostoucí ceny energií a poplatků za skládkování dělají starost i městu Přibyslav na Havlíčkobrodsku. Tam lidé platí už dlouho pouze 250 korun za osobu a rok, protože Přibyslav vlastní skládku odpadu v Ronově nad Sázavou. „Jenže co bude dál. Stát zdaňuje skládkování, takže čím dál víc peněz jde do kasy státu a navíc má skládkování v roce 2030 údajně skončit,“ konstatoval starosta Martin Kamarád.

Jak dodal, chce město udržet nízkou sazbu i do budoucna a hledá jiné řešení. „Například vyvážet popelnice jednou za čtrnáct dní,“ navrhl starosta. Město aktuálně zpracovalo anketu. V ní mohou obyvatelé napsat, jak vysokou cenu za odpad jsou ochotní platit a jak často vyvážet popelnice.

Podle Josefa Bárty stačí dobře třídit. „Jsme rodina ale díky třídění by nám stačilo vyvážet popelnici jednou za měsíc,“ prohlásil s tím, že zamyslet by se měli i výrobci a nabízet co nejvíc zboží v recyklovatelných obalech. Zdeněk Burda by byl ochotný platit maximálně pět set za osobu a rok.

Zdroj: Deník/Martin Singr