A právě doktorka Kateřina Baštová začala v Pelhřimově ordinovat letos v dubnu. „Pracovala jsem v jihlavské nemocnici, pak jsem šla na mateřskou dovolenou a pak jsem se rozhodla jít trochu jinou cestou,“ sdělila Kateřina Baštová, která z Pelhřimova pochází.

V Pelhřimově se tak zvýšit počet praktických lékařů pro dospělé. Podle Josefa Suka, předsedy pelhřimovského okresního sdružení České lékařské komory je v Pelhřimově obvodních lékařů relativně dost. „Síť je tady v porovnání s tím, jak to vypadá v republice, relativně dobře zajištěná. Problém se týká menších obcí na Pelhřimovsku, kde se občas stane, že nějaký obvodní lékař vypadne a nedaří se tam sehnat lékaře. A to i přesto, že se jim obec snaží zlepšit nástupní podmínky,“ uvedl Josef Suk.

Zájemci mohou novou doktorku navštívit po předchozím objednání v budově Fokusu Vysočina, který sídlí v tamní Humpolecké ulici. „Zájem je, ale nové pacienty stále bereme. Smlouvy mám se všemi pojišťovnami,“ poznamenala doktorka Baštová.

Dodala také, že město ji vyšlo vstříc. „Pokud přijde nějaký lékař, který má zájem v Pelhřimově působit, tak se mu snažíme poskytnout případnou podporu, stejně jako v tomto případě. Lékařům také přednostně přidělujme byty,“ řekla mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Nová obvodní lékařka nabízí komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru všeobecného praktického lékařství.

Pelhřimovští by mimo jiné potřebovali především také zubaře. „Situace je na Pelhřimovsku tristní. Řada občanů už dnes zcela jistě nesežene v místě bydliště stomatologa a musí dojíždět do vzdálených obcí. Dnes už ani ne do Jihlavy, ale i do Českých Budějovic nebo do Prahy. Myslím si, že to je situace, která se určitě vymyká tomu, jak by ten systém měl fungovat,“ doplnil Josef Suk.