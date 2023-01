Pelhřimovští doufají, že se podaří viníka odhalit a suť z polní cesty vyklidit. „Dělání nepořádku ve městě mě dost štve. Je jedno, jestli jde o kontejnery nebo auta zaparkovaná na trávníku. Jsme nevychovaný národ. V cizině by si toto nikdo nedovolil. Anebo by za to dostal takový flastr, že by si to příště rozmyslel. Toho dotyčného, bych to nechal odnosit v síťovce,“ postěžoval si Pavel Sochor z Pelhřimova.

Nápravu se snaží zajistit pelhřimovský odbor životního prostředí. „Nějaké indicie, o koho by mohlo jít, už mám. Ještě ale musím důkazy prověřit a promluvit si s pár lidmi. Už se mi párkrát stalo, že všechno bylo křišťálovější než křišťál, jenže nakonec to ve výsledku dopadlo úplně jinak. Nechci se proto unáhlit a někoho očerňovat,“ přiblížil pátrání vedoucí odboru Josef Slavětínský. A dodal, že technické služby zařídili, aby nikdo další na místo novou suť už nevyvážel.

Černou skládku musí pracovníci životního odboru řešit málo kdy. „Je úplně běžné, že je nepořádek v okolí kontejnerů. Ale to řešíme domluvou. Takový rozsah v okolí Pelhřimova je vzácný. Navíc bude nákladnější na likvidaci. Proto by to měl odklidit ten, kdo za to může. Hrozí mu i pokuta. Výše bude záležet na tom, jestli to vyvezla nějaká firma, nebo člověk. Možná to ještě budeme řešit dokonce i s policií, ale to ještě uvidíme,“ předeslal Slavětínský a dodal.

Starosta Pelhřimova Ladislav Med upozorňuje, že obyvatelé mohou zdarma odpad odvážet do sběrného dvora. „Až na úplné výjimky lidé nemusí za nic platit. Do dvora nepatří akorát nebezpečný odpad. Je škoda, že pak lidé vyváží sutě na louku, na pole nebo do lesa. Akorát si tím kazí volnou přírodu. Navíc černou skládkou způsobí komplikace jiným. Ale žel mě nepřekvapuje, že se to děje,“ popsal starosta.