Akce Technických služeb města Pelhřimova s názvem Vánoční stromky je rozdělena do tří etap, kontejnery už byly a ještě budou obyvatelům města k dispozici na všech obvyklých stanovištích.

V první etapě od pondělí 6. ledna do čtvrtka 9. ledna byly kontejnery k dispozici hlavně na sídlišti. Od pátku 10. ledna do neděle 12. ledna je možno stromky odkládat například v Sadové ulici nebo Na Výsluní a od pondělí 13. ledna do čtvrtka 16. ledna se kontejnery objeví třeba v ulici Příkopy nebo na Polním dvoře.