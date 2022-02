V Pelhřimově pokácí:

Čtyři javory

Čtyři smrky

Tři břízy

Jeden jasan

Město může kácet stromy od listopadu do března v době vegetačního klidu. „Neznamená to, že v jiný čas na dřeviny nemůžeme sáhnout. Když je strom například v havarijním stavu, skácíme ho i v létě,“ ujistila Linhartová. Ve městě odstraněné jehličnany a listnáče postupně nahradí. „Většinou k náhradní výsadbě dochází na podzim. Zpravidla to bývá strom za strom. Jen ne vždy vyroste na stejném místě. Nejde to třeba kvůli inženýrským sítím,“ dodala technická pracovnice.

Aby mohl být strom pokácen, musí mít v obvodu minimálně osmdesát centimetrů. Stáří roli nehraje. „U hřbitova půjde dolů jeden javor. Loni v létě ho poškodila bouřka. Od té doby na tom nebyl dobře, protože měl narušenou stabilitu,“ popsal důvod pokácení listnáče Igor Vrubel z Odboru životního prostředí.