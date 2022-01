Bazén by měl být podle radnice v dobrém stavu, to ale nemusí nic znamenat. „Víme zatím jen o průsaku vany, jenže to není nic neobvyklého. V republice jsem navštívil spoustu bazénů v podobném stavu, které ale revizi nedostaly. Pokud v tomto případě nemáte projekt, jste pět let pozadu. Chceme předejít tomu, aby hygiena či statik řekli, že není možné koupaliště nadále provozovat, a zavřeli nás,“ sdělil místostarosta Zdeněk Jaroš.

Letos chce mít radnice hotový projekt a na stole stavební povolení. „Pak můžeme žádat o dotace,“ dodal Jaroš.

Veřejnost bazén hojně využívá. Například i mateřské školky, které by vylepšení uvítaly. „Chodíme sem s předškoláky. Plavecké kurzy míváme na jaře a na podzim. Na nový bazén se už těšíme, uvidíme, co všechno se změní,“ uvedla zástupkyně ředitelky Mateřské školky Komenského Hana Kubíková. Školka ještě bude muset vyřešit, co udělá, až opravy začnou.

Bazén od nového roku spadá pod společnost Pelhřimovská sportovní, kterou řídí Martin Mareš. „Přestavba bude rozdělená do tří etap. Budeme se snažit nabídku co nejvíc zpestřit. Důraz klademe na wellness, kam spadají sauny či vířivky. Prostor pro odpočívání není příliš velký, to chceme napravit,“ předeslal.

V únoru bazén na dva týdny čeká odstávka. „Každý rok míváme dvě odstávky, malou a velkou. Tohle bude velká. Půjde o klasickou kontrolu. Kratší týdenní odstávku míváme v září,“ doplnil Mareš.

V okolí městského bazénu se naposledy pracovalo před více než deseti lety. Tehdy tady vznikla přístavba s relaxačním bazénkem.