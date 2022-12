Zatím selhala i spolupráce se zahraničními úřady. Soud kromě nepodmíněného trestu zvažoval i trest vyhoštění. To ale nemohl uložit právě kvůli nejisté identitě. „Problém je v tom, že nevíme jistě, z jaké země obžalovaný pochází. Trest vyhoštění bychom nemohli například uložit v případě, že by dotyčný pocházel ze země, jejímž občanům poskytuje naše země ochranu,“ vysvětlil úskalí s neznámou identitou cizince soudce Jiří Zach.

Soud se konal v pondělí 28. listopadu. Obžalovaný cizinec u soudu vystupoval jako sedmadvacetiletý Dawut Sulaiman Racho původem z Iráku. Na den přesně před čtyřmi měsíci byl po krátkém pronásledování a defektu kola u dodávky Mercedes Benz Vito donucen dálniční hlídkou z Velkého Beranova zastavit. „Během jízdy jsem si všimla, že řidič dodávky za jízdy vyhodil z auta nějaké doklady. Domnívám se, že šlo o pas,“ uvedla u soudu policistka. Na dotaz soudu, zda obžalovaného poznává, odpověděla, že ano. Obdobně svědčil i její kolega. Ten si ještě všiml, že řidič během jízdy rozbil mobilní telefon.

„Jsem trochu prudké povahy. Jakmile jsem se dozvěděl, že lidi, které jsem převážel. nemají doklady, praštil jsem vzteky s telefonem,“ tvrdil soudu údajný Racho. Soudu vysvětlil, že uvedl jiné jméno, protože žije v Holandsku, kde nemá žádné problémy a bál se o svůj statut azylanta. Údajný Racho se snažil soud přesvědčit, že se stal obětí vyděračů, kteří mu na dovolené v Maďarsku ukradli pas a pak využili jeho bezbrannosti a chtěli po něm, aby převezl z Maďarska do Německa celkem osmnáct běženců. Dvanáct z Turecka, pět z Iráku a jednoho ze Sýrie. Vzhledem k tomu, že měl být v tu chvíli bez dokladů i on, převážel nelegálně i sám sebe.

„Cestu autem jsem považoval v mé situaci ze bezpečnější než veřejnou dopravou,“ poznamenal údajný Racho. Auto i s běženci si převzal v lese někde za Budapeští. Na cestu dostal dva tisíce euro na nutné výdaje. Po cestě pak komunikoval se svými šéfy. Navzájem se instruovali o průběhu cesty. Podle obžaloby právě tyto okolnosti svědčily o tom, že se obžalovaný cizinec vědomě včlenil do zločinecké organizované skupiny převaděčů. Za to mu hrozil trest od dvou do osmi let. „Udělal jsem chybu, ale nejsem žádný převaděč a nikdy jsem nikoho nepřeváděl. Už vůbec nejsem členem žádné organizované skupiny,“ zopakoval několikrát obžalovaný.

Soud mu ale neuvěřil. „Obžalovaný se snažil ujet policii, zničil telefon a s největší pravděpodobností i za jízdy vyhodil své doklady, aby tak ztížil odhalení své totožnosti,“ vyjmenoval soudce Zach klíčové body obžaloby. „Před policií jsem ujížděl, protože mi lidé, kteří mne kontaktovali řekli, že když mne policie ve vaší zemi zastaví, tak mne zmlátí a zabijí,“ vysvětloval obžalovaný.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce i obžalovaný si ponechali v případě odvolání lhůtu na rozmyšlenou. Pokud se některá ze stran odvolá, bude se ještě případem zabývat Krajský soud v Brně.

Jednání se konalo formou videokonference z vazební věznice v Českých Budějovicích, kam údajného Racha poslal soud po jeho zadržení letos 28. července. Před soudem obžalovaný řekl, že se jmenuje skutečně Racho a žije v Holandsku. Pochází z Iráku. Má devět sourozenců, pět sester a čtyři bratry. V Iráku prý pracoval jako taxikář. V Holandsku je od roku 2016, kam utekl kvůli válce. V nové zemi požádal o azyl. Podniká v roznáškové službě. Přiznal, že má dluhy na energiích i nájmu.

Soud v Pelhřimově žádal o shovívavost. „Pokud bych byl vyhoštěn, byl by to pro mne velký zásah do osobního života. Svou prací živím své sourozence,“ uváděl obžalovaný a současně si postěžoval, že se k němu dozorci ve vazbě chovají xenofobně a uráží ho. Mezi ním a dozorci došlo podle jeho tvrzení k blíže nespecifikovaným incidentům.