V následujících dnech navíc v nemocnici očekávají další nárůst pacientů. „Předpokládáme, že ještě tento víkend bude hodně náročný. I když klesá počet nakažených, tak u nás se to projevuje se zhruba desetidenním zpožděním. Takže očekáváme, že v souvislosti s vlnou, kdy bylo až patnáct tisíc nakažených denně, bude potřeba nějaké pacienty hospitalizovat,“ obával se Michal Kozár.

Jihlava

Volná lůžka pro covid pacienty celkem: 62

Počet lůžek v nemocnici celkem: 559



Pelhřimov

Volná lůžka pro covid pacienty celkem: 22

Počet lůžek v nemocnici: 180



Třebíč

Volná lůžka pro covid pacienty celkem: 48

Počet lůžek v nemocnici: 435



Nové Město na Moravě

Volná lůžka pro covid pacienty celkem: 13

Počet lůžek v nemocnici: 341



Havlíčkův Brod

Volná lůžka pro covid pacienty celkem: 38

Počet lůžek v nemocnici: 339



Nemocnice sv. Zdislavy

Volná lůžka pro covid pacienty celkem: 8

Počet lůžek v nemocnici: 18

Proto v pelhřimovské nemocnici chystají a připravují další stanici pro covidové pacienty. „Začínali jsme s jednou stanicí a jednu jsme měli ještě v polovině října. Tento týden budeme otevírat další. Jednat se bude už o pátou stanici. Na jedné stanici máme v průměru pětadvacet lůžek,“ sdělil ředitel pelhřimovské nemocnice.

O pozitivní pacienty, kteří nevyžadují intenzivní péči, se zřejmě postarají v Humpolci. „Navázali jsme spolupráci se společností Vysočinské nemocnice. Domlouváme využití jejich kapacit například v Humpolci, kam bychom mohli pacienty pozitivní avšak bezpříznakové, kteří však vyžadují vzhledem ke svému věku péči, přemístit,“ informoval Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví.

Podle jeho slov jsou v tuto chvíli schopni se o pacienty postarat v rámci pěti nemocnic na Vysočině. „Roli klíčového krajského koordinátora intenzivní péče zastává primář jihlavské nemocnice Vít Bárta, který ke své práci navíc komunikuje s jednotlivými pověřenými koordinátory v našich nemocnicích, poskytuje povinné reporty. Pan primář je v čtyřiadvacetihodinovém kontaktu s národním dispečinkem lůžkové péče. Na něj by se obracel o pokyny k přerozdělení pacientů v případě krajní nouze,“ poznamenal Vladimír Novotný s tím, že asistenci dispečinku lůžkové péče zatím nemuseli využít. K přerozdělení pacientů mezi krajskými nemocnicemi na Vysočině prý však asistenci dispečinku lůžkové péče běžně funguje.

Kapacitu standardních lůžek v nemocnicích na Vysočině postupně navyšují. „Navýšení lůžek v nemocnicích nevidíme jako problém, zásadnější a především limitující pro poskytování zdravotní péče je nyní nedostatek personálu,“ doplnil Novotný.

Přesto nemá Jaroslava Mottlová z Bohdalína strach, že by se jí v případě potřeby nedostalo řádné péče. „Když by mi prasklo slepé střevo nebo se něco stalo, tak se nebojím, že by se o mě v nemocnici nepostarali,“ řekla důchodkyně.

V novoměstské nemocnici mají zatím dostatečnou kapacitu lůžek. „Každý den je situace jiná. Pacienti jsou kontinuálně přijímáni a propouštěni. Lůžka pro covid pacienty zatím máme. Celkovou lůžkovou situaci každý den monitoruje koordinátor lůžkových kapacit. Na měnící se situaci jsme schopni reagovat v řádu hodin,“ uvedla mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě Tamara Pecková Homolová.

V současné době funguje ve zmíněné nemocnici sedm oddělení pro covid pacienty. „Je pozastavena plánovaná operativa, a to taková, která snese odkladu, omezení se netýká onkologických a akutních operací. Díky tomu máme kapacity v lůžkovém fondu. Je také výrazně omezen ambulantní provoz, díky tomu se zatím daří, i když je to čím dál obtížnější, přesouvat personál napříč nemocnicí, aby se o pacienty postaral tam, kde to aktuální situace žádá,“ popsala Tamara Pecková Homolová, jak to teď v nemocnici funguje.

Zdroj: Deník/ Erika Nováková