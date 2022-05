Jednou z možností je svatostánek vrátit do původního stavu. Historická fotodokumentace se totiž zachovala. „Rehabilitace památkově chráněného objektu by měla být vytvořená v maximálně možné míře historické autentičnosti. A to včetně zastřešení,“ přiblížil návrh Jakub Svoboda z Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.

Druhou variantou je udržení základních obrysů. Samotná rekonstrukce by směřovala do modernější stavby, která by získala prosklenou střechu. Poslední možností je zachování současného stavu raně barokní kaple. V tomto případě by se dočkala menších úprav, aby památka nechátrala.

Kvůli vícero možným řešením plánuje město vypsat architektonickou soutěž. Případné návrhy by se týkaly i zastřešení. Kromě obnovy modlitebního místa by zároveň vznikla cesta k němu. „Záměrem je obnovit kapli, která se může stát kvalitním a znovu životaschopným prvkem naší společnosti. Výsledek bude respektovat minulost a zároveň myslet na budoucnost pro další generace,“ předeslal vizi místostarosta města Josef Koch.