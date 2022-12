„Sníh je na větvích zmrzlý a zatěžuje je. Není proto ideální pod stromy chodit. Čím větší bude zima, tím důležitější bude opatrnost. Zatím se nikomu nic nestalo, přesto by lidé měli v parku omezit procházky. Například hasiči už mají s odklízením spadaného dřeva hodně práce,” popsal tajemník Stanislav Macháček.

Plánovaná bytovka v Humpolci: podívejte se, jak lidé na projekt reagovali

Podle tajemníka město údržbu stromů nepodcenilo.

„Není to kvůli tomu, že by větve byly ve špatném stavu. Napadlo prostě velké množství sněhu. Ten je těžký a kvůli tomu hrozí, že se strom může ulomit,” přiblížil Macháček. A dodal, že si z minulých let nevybavuje podobný příval sněhu, který by ve městě způsobil podobné komplikace.