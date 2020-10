Úřady na Pelhřimovsku mají novou otevírací dobu. Podívejte se, jak a kdy fungují

Vedení pacovské radnice upozorňuje na změnu otevírací doby Městského úřadu Pacov, a to od pondělí 12. října. Otevřeno tak bude pouze v pondělí a ve středu od 9 do 11 a od 13 do 16 hodin.

