Nevyhovující podmínky má skatepark podle skateboardisty Miroslava Brože. „Věk už je na tom znát. Není to v nejlepším stavu. Podobné univerzální dráhy ani déle nevydrží. Každopádně snaze o nápravu fandím. Z mého pohledu je dobře, že to vznikne. Bylo by fajn, kdyby se změny konzultovaly i s těmi, kdo to budou využívat,“ zhodnotil Brož.

V minulosti ve skateparku organizovala závody Michaela Strašíková. Ráda by se k tomu po mateřské vrátila. „Bavila jsem se tehdy s těmi, kteří tam jezdili. Říkali, že skatepark už není v nejlepším stavu a že by úprava byla potřeba. Jsem ráda, že se to konečně zlepší. Bude to super,“ prozradila svůj názor. Skatepark podle ní často využívají také děti. „Jsou šikovné. Prohání se tam na koloběžkách i na skateboardu. Občas je ale obtížné ale tam rozjet kvůli výmolům v povrchu. Když se to opraví, šlo by tam závody obnovit,“ přiblížila vizi Strašíková.

Město nestihlo rekonstrukci skateparku letos kvůli pracovní vytíženosti dodavatele. Napravit to chce na začátku jara, aby se zájemci o pohyb mohli po nových konstrukcích prohánět co nejdříve. „Sezona pomalu doznívá a přes zimu park nebude využívat tolik lidí. Těch pár měsíců oprava ještě počká. Ve vyloženě havarijním stavu to není. Hned jak na jaře dovolí počasí, začne montování, aby to už bylo pěkné,“ ujistil vedoucí odboru kanceláře starosty a investic Zdeněk Smetana.

O výměnu dřevěných prvků za kovové se postará Zdeněk Kotyza. Potřeby sportovců se dle něj za posledních deset let změnily. To bude třeba zohlednit i při úpravě. „Například teď lidé mnohem víc využívají koloběžky. Převyšují bikery. Překážky proto budou nové. Ještě se budu bavit s uživateli, abych zjistil, co jim vyhovuje,“ popsal.

Překážky budou mít delší životnost, protože budou z kovu. „Zinková konstrukce vydrží věčnost. Plus je to v poslední době moderní. Zároveň se opraví závady, aby bylo hřiště bezpečnější. Když někdo spadne, tak se nesedře jako na struhadle,“ dodal Kotyza.