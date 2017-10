V Nové Cerekvi nenechali volit muže, který měl nesrovnalosti s trvalým bydlištěm

Nová Cerekev – V Nové Cerekvi na Pelhřimovsku mělo v pátek v 18 hodin odvoleno 145 voličů. Desítka z nich přišla do volební místnosti na radnici městyse s volebním průkazem.

Členové okrskové volební komise hodnotili odpolední voličskou účast jako lepší než při loňských krajských volbách, ale připouštěli, že se na číslech mohl podepsat pohřeb, z něhož řada smutečních hostů zamířila přímo k volbám. „Na seznamech máme zapsaných 582 voličů, účast zatím není špatná,“ komentovala první hodiny letošních sněmovních voleb předsedkyně okrskové volební komise v Nové Cerekvi Petra Hájková.

Komise musela řešit i jeden problém, když do volební místnosti zavítal volič, u něhož byl shledán rozpor mezi trvalým bydlištěm na seznamech voličů a v občanském průkazu. „Pánovi jsme sdělili, že nemůže volit a ať si opatří nový občanský průkaz,“ popsala řešení vzniklé situace předsedkyně komise.

Do seznamu voličů byl naopak mimo jiné zapsán osmnáctiletý Jan Kučera, který přišel do volební místnosti s voličským průkazem. „Jsem od Českých Budějovic, tady jsem na srazu a věděl jsem, že doma volit nestihnu. Proto jsem si zažádal o voličský průkaz,“ pustil se do řeči mladík.

O tom, že půjde volit hned při první příležitosti, jakmile dosáhne potřebného věku, měl jasno dávno. „Věděl jsem, koho určitě volit nebudu. Nakonec jsem si vybral jednu ze tří stran, které mi zbyly v užším výběru,“ popsal svoji cestu k prvnímu volebnímu aktu Jan Kučera.

V roli tradičního voliče šel v Nové Cerekvi do volební místnosti František Pavlát. „Já měl jasno už na začátku volební kampaně, možná před půl rokem. Přesto jsem volební kampaň sledoval a všiml jsem si, jak v ní byly hlavně televize aktivní. Zdálo se mi, že toto dřív nebývalo,“ doplnil František Pavlát.