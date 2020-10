Zpřísňování vládních opatření pokračuje. V pondělí večer přišel zákaz, který Češi z jara neznají – po deváté hodině večerní nesmí z domu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Kdo se nechce dostat do křížku se zákonem, neměl by vytahovat paty z domova, bude-li to možné. A zejména pak v noci. Strážci zákona budou totiž chodit v ulicích a kromě toho také sledovat kamery, které jsou již v řadě měst. „Nepředpokládáme však, že dojde k výraznému porušování zákazu,“ usoudil ředitel chotěbořských strážníků Jiří Novotný.