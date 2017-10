V nejmenší obci v zemi přišel k volbám první volič krátce před patnáctou hodinou

Vysoká Lhota – Do nejmenší obce v České republice, Vysoké Lhoty na Pelhřimovsku, přišel první z patnácti zapsaných voličů v pátek odpoledne zhruba deset minut před patnáctou hodinou.

Do volební místnosti ve Vysoké Lhotě mohlo přijít maximálně jedenáct voličů. Zbývající čtyři zasedli ve volební komisi.Foto: Deník / Jíra Jiří

V souvislosti s letošními sněmovními volbami se opět zvýšená míra pozornosti upřela na vesnici, kde žije patnáct obyvatel a všichni mají právo volit, neboť nikomu není méně než osmnáct let. A to už docela dlouho. „Starostou jsem čtvrté volební období a za tu dobu tady nebyl trvale přihlášen nikdo, kdo by kvůli nízkému věku nemohl k volbám. Děti a mladé tady u nás nemáme,“ připomněl starosta Vysoké Lhoty a předseda místní okrskové volební komise v jedné osobě František Plášil.

Členka čtyřčlenné volební komise Věra Mazancová vzápětí upřesnila, že pouze tři obyvatelé nejmenší obce v zemi nedosáhli důchodového věku. „Jinak tady žije jedna třiašedesátiletá důchodkyně a jedenáct seniorů, kteří už dosáhli 65 let,“ doplnila informaci.

Nízké volební účasti se ve Vysoké Lhotě ani tentokrát neobávali, v nejmenší obci v zemi chodí ke všem volbám téměř všichni. Výjimkou byli v posledních letech dva obyvatelé, kteří jsou sice v obci trvale hlášeni, ale pobývají jinde. „Podle mých informací by tentokrát mohlo u nás odvolit hned čtrnáct lidí,“ otevřel jednu z polemik v komisi František Plášil.

Věra Mazancová ale byla naopak skeptičtější. „Já si myslím, že tentokrát bude volební účast nižší, že někdo k volbám nepřijde,“ odhadovala.

Dva odškrtnutí voliči, kteří měli už krátce před sedmnáctou hodinou odvoleno, ji ale vůbec nepřekvapili. „To je tady u nás normální, víme, že někdo přijde večer a my čtyři z komise budeme volit zítra, to hned volební účast vzroste,“ dodávala Věra Mazancová z Vysoké Lhoty.