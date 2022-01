Maturita a covid. To jsou podle Jana Klikara, vedoucího strážníka městské policie Velké Meziříčí, problémy, kvůli kterým se nedaří doplnit stavy tamní městské policie. „Máme devět strážníků. Chybějí dva. Zájem není. Měli jsme vytipované uchazeče, ale ti si to rozmysleli. Už se neukázali. Jeden nepřišel ani k psychotestům,“ konstatoval Klikar.

Kuchyně v novoměstské nemocnici má novou vzduchotechniku. Podívejte se

Co musí splnit městský strážník a co může čekat



* Starší jedenadvaceti let, bezúhonnost, spolehlivost.

* Nutná maturita, znalost práce s počítačem, řidičský průkaz.

* Tělesná a duševní způsobilost.

* Odolnost vůči stresu, samostatnost, odpovědnost.

* Náborový příspěvek padesát tisíc, benefity

* Nástupní plat bez praxe zhruba osmnáct tisíc korun hrubého

* Po získání praxe maximální plat devětadvacet tisíc korun hrubého



Zdroj: Městská policie Velké Meziříčí

Hlavní důvod vidí šéf městské policie v tom, že podle nových zákonů musí mít strážník maturitu. „Výuční list nestačí. Ale člověk s maturitou hledá štěstí jinde, ne u nás,“ poznamenal Klikar s tím, že se k městské policii hlásí často mladí, kteří neuspěli s žádostí u republikové policie. „Neprojdou ani u nás. Nemají fyzičku. Chybějí jim předpoklady, řád, respekt. Práci strážníka si pletou s akčním filmem,“ dodal Klikar.

Další problém způsobil covid. „Díky bulvárním šotům v televizi, kdy strážníci někoho zaklekli kvůli roušce, nás lidé nenávidí. Nešli by k nám ani za nic,“ povzdechl si Klikar. Některým uchazečům o práci strážníků vadí, že nemají šanci na výsluhy jako policisté. To ale zákon nedovoluje.

Podle ředitele městské policie Chotěboř Jiřího Novotného je to škoda. „Stát po nás chce práci hodnou státní správy, ale jinak na nás zapomíná. Výsluhy by pomohly. Přitom by stačilo zahrnout nás do integrovaného záchranného systému. Ale to ne. Ovšem povinné očkování po nás chtějí. Třeba na Slovensku mají strážníci výhody jako horníci,“ prohlásil Novotný.

O práci městského strážníka uvažoval chvíli Josef Švec z Havlíčkova Brodu. Časem si to rozmyslel. „Málo peněz a stále větší posměch ze strany lidí. I kamarádi se mi smáli, že budu poskok radnice s pokynem rozdávat papírky za stěrače za parkování. Měřit rychlost na nesmyslných místech, kontrolovat psí výkaly a sbírat z chodníku feťáky,“ postěžoval si Švec.

O navýšení počtu městských strážníků v Třebíči se mluví od loňska. Město naplánovalo ke stávajícím jednačtyřiceti strážníkům dalších pět. To mělo zlepšit zastupitelnosti a hlavně bezpečnost ve městě. „Slibujeme si od toho, že strážníci budou v ulicích více vidět,“ zdůraznil tehdy starosta Třebíče Pavel Pacal s tím, že městský strážník někdy supluje i roli policisty. Jenže zůstalo jen u přání.

Nedojdou ani k pohovoru

Městská policie v Třebíči má podle zástupkyně ředitele městské policie a mluvčí Lucie Šerkové šestačtyřicet tabulkových míst pro strážníky, ale šest do plného počtu chybí. Na volná místa městské policie je vypsáno výběrové řízení.

Kalhotkový streetart: Žďárský Pilák někdo oblékl do dámského spodního prádla

To se podle mluvčí Šerkové již koná, ale většina z uchazečů neprojde ani do druhého kola. „Aktuálně máme jen dva, kterým se podařilo dojít až k psychotestům,“ upřesnila Šerková. Výběrové řízení má podle jejích slov tři kola. První fází je životopis, druhou osobní pohovor a třetí návštěva psychologa. „Někteří zájemci nedojdou ani k pohovoru. Co se při psychotestech děje, nevíme. Lékař oznámí jen výsledek. Obecně strážník nesmí být agresivní, ale ani ušlápnutý. Musí si umět poradit, zvládat konflikty a mít určité vzdělání,“ upřesnila Šerková.

Strážníci jsou podle Šerkové v ulicích čtyřiadvacet hodin denně. Město dobře znají, řeší problémy od pomoci při dopravní nehodě po výtržnosti v barech a sousedské konflikty. Pomocníkem strážníků v Třebíči je kamerový systém.