V Lukavci našli doktora, po dvou letech. Ordinovat začne v březnu

Dojíždět za doktorem do několik kilometrů vzdáleného města? To by pro sedmasedmdesátiletou Marii Floriánovou z Lukavce nebylo ideální. Stejně jako jí, tak i ostatním obyvatelům Lukavce to ale hrozilo.

Kostel svatého Václava v Lukavci. | Foto: Deník / Denisa Krejčí

Praktická lékařka Jana Joselová, která teď v Lukavci ordinuje pouze po telefonu, totiž k 1. březnu končí. „Paní doktorka Joselová se blíží důchodovému věku, ale hlavně ji postihly zdravotní problémy. Najít za ni náhradu jsme se společně snažili dva roky, a to byl hrozně velký problém. Vůbec se nám nedařilo,“ přemítal starosta Lukavce František Pinkas. Učitel, trenér a závodník Radek Vitovský žije atletikou třiatřicet let Přečíst článek › Po dvou letech hledání nakonec na nabídku kývla společnost Praktik Vysočina, která provozuje ordinaci v Černovicích a v Kamenici nad Lipou. „Jsem ráda, že lékařská péče tu bude i nadále a za doktorkou nebudu muset nikam dojíždět. V Lukavci je i zubní, takže to je perfektní,“ pochvalovala si jedna z obyvatelek Lukavce Jana Kreuzerová.Městys Lukavec navíc koncem loňského roku koupil tamní budovu zdravotního střediska, aby měl větší šanci nového lékaře sehnat. „Potencionálním zájemcům jsme servírovali všechny benefity a byli jsme rozhodnuti přistoupit na všechno, protože tuto službu potřebujeme lidem zachovat,“ sdělil František Pinkas. Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník Nový lékař bude v Lukavci ordinovat od 1. března. „Jsem strašně rád, že se to nakonec povedlo. Taková situace je dnes stejná prakticky nejen v České republice, ale i ve světě. Doktorů je málo a je tendence zůstávat ve fakultních nemocnicích. Na obvody se lékařům moc nechce, protože profesní růst se tam prakticky zastaví,“ poznamenal lukavecký starosta. Podívejte se do Lukavce v naší fotogalerii Galerie 15 fotografií v galerii ›





Pro stávající i nové pacienty budou v ordinaci k dispozici nové moderní přístroje, jako je například EKG, glukometr, spirometr, tlakový monitor či analyzátor moči. „Pacientům bude k dispozici nová zdravotní sestra. Ordinační hodiny a nové telefonní číslo budou zveřejněny v průběhu února. Budeme registrovat nové pacienty,“ uvedla Beatrica Kazíková ze společnosti Praktik Vysočina. Jak to bude s doktorkou v Lukavci?



* k 1. březnu končí v Lukavci ordinovat doktorka Jana Joselová

* provozovatelkou ambulance všeobecného praktického lékaře v Lukavci bude nově Beatrica Kazíková ze společnosti Praktik Vysočina

* ordinační hodiny a nové telefonní číslo budou zveřejněny v průběhu února

* nový lékař bude v Lukavci registrovat nové pacienty

* v ordinaci budou EKG, přístroj pro sledování hladiny warfarinu v krvi, přístroj pro zjišťování zánětů, přístroj na sledování skrytého krvácení ze stolice, glukometr a přístroj na měření glykovaného hemoglobinu pro sledování diabetiků, spirometr, tlakový monitor a mimo jiné také analyzátor moči

