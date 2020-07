„Teď jsme vyhlásili výběrové řízení a přibližně za čtrnáct dní začneme se samotnou přípravou parcel. Budeme jich mít osm, ale šest z nich už je zamluvených, takže volné zůstávají dvě,“ informovala starostka Košetic Blanka Veletová.

Prodávat se budou za pět set korun za metr čtvereční. „Myslím si, že je to příjemná cena. Máme tam však dvě podmínky, a to předkupní právo pro obec a také podmínku, že musí dostavět do čtyř let. Když to nestihnou, čeká je smluvní pokuta a budou platit jednou tolik,“ prozradila Veletová.

Zájem o parcely v Košeticích prý je. „Zhruba rok jsme parcely neměli a lidé se po nich ptali a dávali si žádosti. I když nás teď limitují snížené daně z příjmů, snažíme se jim vyjít vstříc,“ dodala Veletová.