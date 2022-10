„Blíží se Dušičky, což je pro květinářství jedno z nejdůležitějších období v roce. Lidé byli zvyklí, že přijeli, nakoupili například věnce na hrob a hned odjeli. Ale to teď není možné. Prostor v okolí zabraly stroje. Zákazníci se teď k autu budou muset víc projít. A hlavně pro starší to bude představovat problém,“ přiblížil současnou situaci Jindřich Pavel.

Zprovoznění náměstí proto vyhlíží. „Aspoň že z něj už dali pryč kontejnery. Nehodily se sem a také blokovaly výhled. Věřím, že se mi výsledek bude líbit, i když je zatím všechno rozkopané. Jsem zvědavý, co z toho nakonec vyleze,“ dodal muž z Kamenice.

Poloviční jízdné za vlak z Jihlavy do Pacova: vyplatí se chtít tarif VDV

Kameničtí se prozatím musí obejít i bez promítání filmů. Místo kina vznikne komunitní centrum. „Přestavbu jsme načasovali, aby časově vycházela na opravu náměstí. Budova totiž stojí hned vedle něj. Její otevření taktéž plánujeme na jaro současně s náměstím. Poblíž pak vznikne i odpočinkový prostor, kde si budou moci lidé posedět,“ předeslal starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Skála i stoletá lípa

S návrhem studie, podle které město náměstí upravuje, přišel ateliér Krejčiříkovi. Projektanti si museli poradit se skálou, která vystupuje nad terén, i se stoletou lípou. „Bude potřeba doplnit zeminu a terén srovnat. To zároveň pomůže stromům, protože budou moci čerpat více živin. To platí i o lípě, která je zdejší dominantou. Přitom na fotkách z roku 1918 to byl mladý, čerstvě vysazený stromek,“ nechal nahlédnout do minulosti architekt Přemysl Krejčiřík.

Práce na náměstí navazují na rekonstrukci jižní části

Hotové by měly být do dubnu příštího roku

Oprava vyjde přibližně na tři a půl milionu korun

Přibude několik stromů, okrasných květin i další zeleně

Další z místních dominant je socha svatého Václava. Její opravy se brzy chopí restaurátoři. „Je na ní napsáno renowírowáno v roce 1822. Žertovali jsme, ať se tam připíše letopočet 2022. Když to po dvě stě letech bude zas renowírowáno,“ prozradil Krejčiřík. Minulost prostředí je pro něj zásadní. „Snažíme se vždycky pochopit historický ráz oblasti. Pak ho přeneseme do jednadvacátého století. A tudy skutečně prošla staletí,“ doplnil.