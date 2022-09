Místní od objektu čekají, že by mohl nabídnout služby a obchody, které jim chybí. „Hlavně se to týká dětských věcí včetně oblečení. Ty nám tady hodně chybí,“ řekla Deníku Michaela Nedvědová. V nákupním centru vidí i další výhody. „Když teď chceme udělat větší nákup, jezdíme spíše mimo Humpolec. Když bude středisko přímo tady, ušetříme peníze za benzin i čas. Všechno bude hezky pohromadě,“ zhodnotila Nedvědová.

Humpolec je jedno z mála měst své velikosti, které v současnosti žádné obchodní centrum nemá. „Je to věc, na kterou lidé čekají už poměrně dlouho. Jsem proto rád, že se konečně blíží realizaci,“ přiznal starosta Karel Kratochvíl. Pro město půjde o jeden z největších projektů následujících let. Do budoucna v místě vznikne také stezka pro pěší i cyklisty.

Hygiena ve školních jídelnách na Vysočině: téměř v každé druhé byl problémem

Zdrženlivý vůči obchodnímu domu je naopak Vlastimil Jokl. „Mluví se o tom tady už několik let. Jenže nic z toho dosud nebylo. Aspoň že se to tedy konečně hne kupředu. Já bych se ovšem bez toho nadále obešel,“ prozradil místní muž. Sám sebe totiž za nakupující typ nepovažuje. „I když jsem v jiných městech, tak se v nakupování ve střediscích nevyžívám. Běžně si jezdím na koupit jenom to, co potřebuji. Víc se po věcech nekoukám,“ dodal Jokl.

Střechu obchodní galerie pokryje zeleň. A to po celé ploše. „Ta tvoří čtyři tisíce šest set metrů čtvereční. Takový rozsah nebývá vůbec běžný. Zelená střecha výrazně pomůže snížit výdaje za energie,“ vysvětlil jeden z investorů stavby Rastislav Čačko. Kromě obchodů poslouží galerie také jako kanceláře a garáž. „Bude to rozdělané na budovu A, B a C. V áčku budou primárně kanceláře a bude mít čtyři patra,“ sdělil druhý investor Zdeněk Přichystal.

O centru



Obchodní centrum v Humpolci bude připravené v roce 2023



Celkem vyjde zhruba na dvě stě milionů korun



Obchodní dům bude rozdělený na tři budovy



V jedné budou primárně kanceláře, ve zbylých obchody



Konkrétní obchody budou ještě oznámené



Půjde především o evropské značky