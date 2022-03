Navržená podoba, na kterou humpolečtí přišli po třech letech jednání s ŘSD, by měla být přínosná pro všechny. „Jsem za to rád, ta komunikace si to opravdu zaslouží. Řidičům z vedlejších komunikací se bude snadněji vyjíždět, chodci a cyklisté se přes tuto silnici dokáží poměrně bezpečně dostat díky přechodu, který zde také vznikne, a velké plus to přinese i samotnému Humpolci. Auta před objezdem musí zpomalit a už se nerozjedou na rychlost, kterou tam jezdí v současné době,“ vyzdvihuje místostarosta Vlastimil Brukner.