Týká se především rodinných domů, kterým město Humpolec bezplatně poskytne nádoby na tříděný odpad. Ty si rodiny umístí přímo k vlastním dveřím, odkud je svozová firma bude vyvážet.

Motto Třídíš? Šetříš! vystihuje hlavní motivace třídění „u dveří“, a to úsporu kroků, které dosud obyvatelé rodinných domů museli vážit ke kontejnerovým hnízdům, tím pádem i úsporu času a možná také šetření nervů. „Určitě jde o šetření životního prostředí, protože třídit je přece normální, a v neposlední řadě úsporu peněz, kdy město Humpolec těm, kteří se do systému door to door zapojí, zpětně sníží o danou částku poplatek za svoz a likvidaci odpadu, který každoročně hradí na městském úřadě,“ informovala mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.

Obyvatelé Humpolce si nádoby po předchozí závazné objednávce budou moci vyzvedávat od 1. února příštího roku v areálu sběrného dvora Technických služeb Humpolec. Ostrý start fungování nového systému je v plánu od 1. dubna příštího roku.

Frekvence svozu jednotlivých nádob od rodinných domů:

papír a plast 1x za 28 dní

bioodpad

1x za 14 dní v letní sezoně

1x za 28 dní v zimní sezoně

směsný odpad 1x za 14 dní

Frekvence svozu odpadu z kontejnerových hnízd u vytipovaných největších sídlišť panelových a bytových domů se nezmění.