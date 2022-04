Výstavba školky však zatím má tři měsíce zpoždění. „Opozdili jsme se kvůli projektantovi. Teď doufáme, že stavět začneme v srpnu letošního roku. Novou školku už vážně potřebujeme. Pokud by ale stála už teď, tak by stejně byla plná. V ostatních školkách míváme ve třídách děti na výjimku. Jejich počet je vyšší. Navíc teď ještě musíme přihlédnout ke krizi na Ukrajině,“ informoval místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

Školka je potřeba také proto, že ve městě vznikají nové byty. Díky tomu přibudou další obyvatelé včetně malých dětí. Nová školka bude stát v lokalitě Podhrad. „Hned vedle je park i základní škola. Lidé jsou tedy na okolí zvyklí. Řidiči vědí, že si mají dávat pozor. A parčík bude zase vhodný pro děti. Samotná školka pak dostane zelenou střechu. Celkem v ní budeme mít čtyři třídy,“ dodal Brukner.

Zápis do mateřských školek začne v květnu. Zájem rodičů ukáže, kolik tříd pro děti od dvou let bude otevřených. „V Humpolci máme tři pracoviště. Teď tedy přibude další. Zkušenosti s třídami pro děti mladších tří let už máme. Jen jsou zatím promíchaní s těmi staršími. Třídu čistě pro mladší budeme mít až příští rok. Vyžadují trošku jiný a specifický přístup,“ popsala ředitelka mateřské školky Hana Koudelová.

Ve funkci zatím není ani měsíc. Nastoupila do ní prvního dubna. „S novou školkou náročnou práce určitě vzroste. Bude to další odloučené pracoviště. Přibudou do něj také noví zaměstnanci. Na druhou stranu to bude ku prospěchu všech dětí. A to je hlavní,“ uzavřela Koudelová.