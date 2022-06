Rekonstrukce znepříjemňují život a práci taxikáři Zdeňku Dvořákovi. „Za volantem sedím každý den, takže to je ohromná komplikace. Je to snad ještě výraznější než v minulých letech. Nejhůře to vnímám v Lužické ulici. Je v dezolátním stavu a objížďky jsou úzké. Navíc tudy jezdí kamiony a autobusy,“ popsal svou zkušenost řidič. Horší to však podle něj mají jeho klienti. „Nechtějí čekat a často volají na poslední chvíli. A kvůli zácpám se pak špatně stíhá někam dojet včas,“ komentoval Dvořák strasti své profese.

Nejnáročnější bude oprava Okružní ulice. Ta je dlouhá přes tisíc tři sta metrů. Dělníci zde začnou pracovat v červenci. Jiřímu Dolejšímu, který poblíž ní bydlí, však připadá v dobrém stavu. Jezdí po ní až desetkrát denně. Zatím neví, jak bude omezení řešit. „Asi si koupím letadlo, abych přes ni mohl létat,“ reagoval muž odevzdaně a se sarkasmem.

Pařezáč na kraji Humpolce v pátek otevře. Podívejte se, jak to tam vypadá

Podle Ředitelství silnic a dálnic je potřeba opravit povrch vozovky Okružní ulice v obou průběžných jízdních pruzích a zpevnit krajnice. Ředitelství při tom chce zachovat tranzitní i osobní dopravu. „Podle místa se budou vyměňovat dvě až tři asfaltové vrstvy,“ informoval jejich mluvčí Martin Buček. Zároveň dodal, že obnovy se dočká také vodorovné dopravní značení, dlážděné ostrůvky z kamenných kostek a dlažba vnitřního prstence okružní křižovatky. Provoz v době oprav bude řešený kyvadlově.

O měsíc se protáhne oprava Sluníčkovy ulice. Místo srpna po ní budou řidiči bez omezení jezdit od září. „Rozsah práce narostl kvůli plynovodům. Nastane tedy prodloužení termínu, i když nebude zásadní. Rozhodně nepřekročí jeden měsíc. Jinak ale jde všechno podle plánu. To se týká kanalizačních i vodovodních přípojek do všech domů,“ ujistil za zhotovitele KD Stavby CZ Jan Dršata.

Opravované ulice



Lužická ulice: Uzavírka do října



Jihlavská ulice: Uzavírka do října



Sluníčkova ulice: Uzavírka do září



Okružní ulice: Uzavírka od července do listopadu, provoz budou řídit semafory



Uzavírky v okolí



Čejov: Do srpna



Sedlice: Do 10. června