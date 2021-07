Už pár týdnů má Humpolec nový vizuál. Znamená to pro město i nějaké změny?

Spíš teprve bude znamenat. Zatím jsme ve fázi, kdy ho lidem představujeme, a čeká nás jeho postupné uvádění do praxe, což bude vzhledem k rozsahu všeho, co se bude měnit, běh na delší trať. Teď zrovna dáváme dohromady seznamy tiskovin i předmětů, které ho ponesou. Použili jsme ho už například při iniciativě Humpolecké léto, takže je k vidění například na plakátech nebo na sociálních sítích. Jsme ale opravdu v začátcích.

A co další městské organizace?

V jejich případě máme představu, v jakém duchu navážou na vizuál města a úřadu. Jsou pro ně navržené barvy, které čekají spolu s dalšími prvky na konkrétní rozpracování.

Takže chápu dobře, že si budete držet design a jen měnit barvy?

Základem pro každou příspěvkovou organizaci bude vždy modrá barva, tu držíme pro celé město a bude takovým sjednocujícím prvkem. Měnit se bude jen barva doplňková. Městskému úřadu a městu jako instituci zůstane aktuální žlutá, ta bude i pro infocentrum a Technické služby, protože to jsou organizace s městem nejúžeji svázané. Například knihovna by mohla mít fialové pozadí a modré písmo, ale to předjímám. Každá organizace zkrátka bude mít svoji vizuální identitu, ale bude propojená s městem, aby bylo vidět, že je jeho součástí.

Jak vlastně vizuál vznikal?

Soutěž pro nás organizoval Czechdesign, který má potřebné odborné znalosti a dovednosti a také přehled a kontakty v oboru. To byla opravdu značná pomoc a podpora. Do vizuálu města jsme chtěli dostat něco, čím je Humpolec oproti jiným městům jedinečný. Zaznívalo třeba znázornit na něm soukenictví, kterým bylo naše město proslulé, ale to už je v dnešní době historie. Nám šlo hlavně o to přitáhnout mladé lidi a ukázat jim, že Humpolec jde s dobou.

A tak jste postupně přišli na to, že výjimečný je právě svou polohou na dálnici D1…

Na to spíš přišli sami designéři. My jsme jim dali naše nápady a jejich úkolem bylo je vyhodnotit a vybrat to, na čem vizuál postaví. A vítězný návrh zaujal právě rozpracováním lokace. Dá se říct, že všechno je na dosah, a teď nemyslím jen dálnici a velká města, ale i třeba přírodu. Všude se dá dojít pěšky… Tady v Humpolci je zkrátka všeho tak akorát.

Takže jste s výsledkem spokojená?

Moc! Je to takové hravé, moderní a vzdušné. Mezi ty dvě tečky se dá použít řada věcí – od různých sloganů či hesel přes souřadnice až po název města. Nicméně přiznám se, že ze začátku jsem trochu vnitřně bojovala s barevností. Přece jen historický znak je červený a žlutý a teď najednou přišla modrá. Ale pak jsem si uvědomila, že červenou má řada měst, a jsem ráda, že máme něco jiného.

Jaké na nový vizuál máte ohlasy od lidí?

Co jsem ve svém okolí zatím slyšela, tak se líbí. A věřím, že nežiju v nějaké malé sociální bublině. (směje se)

Ale přece jen, nezdá se někomu příliš jednoduchý?

I takové hlasy se objevují, ale důležité je si uvědomit, že právě to je pro logo vlastně velmi pozitivní. Čím jednodušší, tím snadněji si ho lidé pamatují, a o to jde. Naším cílem bylo oslovit všechny od dětí až po seniory. A to se nám snad dle převážně pozitivních reakcí podařilo. Navíc se teď objevujeme i v odborných kruzích.

Jak to myslíte?

Psaly o nás například slovenské časopisy, které se věnují designu, a velice ho chválily. Máme skvělé ohlasy i od českých odborníků. Ten nápad je zkrátka tak jednoduchý, až je prostě geniální.

Takže u vás platí, že v jednoduchosti je síla.

Vizuál je vždy nějaké zjednodušení. Grafici nás už na začátku upozorňovali, že představení veřejnosti není snadné a že může zaznívat, že město vyhodilo spoustu peněz za „obyčejné dvě tečky“. Ale je důležité říct, že jsme neplatili jen za dvě tečky, ale za celý rozpracovaný soubor věcí, které k vizuálu náleží: od barevnosti, po používání písma, práci s fotografiemi, až po konkrétní šablony třeba na plakáty, letáky, Radniční listy, interní dokumenty, propagační i dárkové předměty, web či sociální sítě, směrový systém a další.

Už jsme částečně nakously dálnici. Přináší vám její blízkost spíše výhody, nebo nevýhody?

Kdybych měla říct z mého pohledu hlavní nevýhodu, tak jsou to situace, kdy dálnice stojí. To pak pro město znamená obrovskou zátěž, protože se najednou stanem sjezdem a doprava tady velmi zhoustne. Za mě ale jednoznačně převládají pozitiva. Odráží se to například i v anketě Město pro byznys, kdy z polohy u ní těžíme.

Myslíte, že byste se v ní umisťovali na předních příčkách, i kdyby tady dálnice nebyla?

To je těžká otázka. Myslím si ale, že i bez ní bychom byli vpředu. Humpolec je město, kterým historicky vždy procházela nějaká spojovací silnice, a i jeho poloha mezi Prahou a Brnem tomu přirozeně nahrává. I kdyby tady ta dálnice nebyla, vždy by to bylo určité zastavení na půli cesty. Do Města pro byznys se ale promítá spousta dalšího, které nám pomáhá k dobrému umístění, ať už je to celková ekonomika města nebo jeho řízení.

Co pro rozvoj podnikání u vás děláte?

Je to soubor více prvků, ale zmíním například, že se snažíme mít kvalitní infrastrukturu, ať už jsou to chodníky, silnice nebo veřejné osvětlení, protože nejen pro obyvatele, ale i pro podnikatele a firmy je kvalitní infrastruktura velice důležitá. Každý rok do investic věnujeme více než třetinu výdajů. Důležitou věcí je i vzájemná komunikace úřadu, města a podnikatelů.

Oceňují vaše úspěchy v Městu pro byznys i občané?

Někteří už jsou možná trochu alergičtí na to, že jsme Městem pro byznys, a říkají, že bychom měli být městem pro život. Ono je to ale jinak. V praxi se totiž ukazuje, a to nejen v případě Humpolce, že kde se dobře podniká, tam se dobře žije. Ptala jste se, co radnice pro rozvoj podnikání dělá, a já naznačila, že je to soubor celé řady prvků. V rámci této odpovědi mohu dodat, že tyto faktory jsou důležité nejen pro podnikání, ale také pro každodenní život: pokud dobře fungují, prospívá to nejen rozvoji podnikání, ale také rozvoji města jako celku a života v něm. Je to velmi provázané.

Na co byste do Humpolce nalákala turisty? Máte tady něco speciálního

Teď se vrátím k vizuálu - my tady máme všechno. (směje se) Ale určitě bych zmínila letošní kulturní novinky a vůbec celé premiérové Humpolecké léto, do kterého se zapojili kulturní aktéři ve městě. Konkrétně naše MěKIS (Městské kulturní a informační středisko, pozn. red.) se mnohem více zaměřuje na rodiny s dětmi a provádí je městem hravou formou. Například výstup na vyhlídkovou věž kostela svatého Mikuláše pojalo jako cestu za skřítky, při které děti plní různé úkoly. Na své si přijdou i dospělí, nahoře najdou historické fotky. Ale to je jen jedna z mnoha dalších akcí.

Ještě něco byste ráda vypíchla?

Knihovna vytvořila jakousi únikovou hru Ježek v kleci v Humpolci, muzeum má unikátní a oceňovanou antropologickou expozici, která je navíc interaktivní. Rovněž interaktivní je výstava Lidé odvedle v nově otevřeném centru Mikádo. Ta si myslím, že by mohla přitáhnout spoustu návštěvníků. A pak nesmím opomenout dlouhodobé akce nebo cíle typu festival Letní Platforma Humpolec v parku Stromovka, aktivity MěKISu v muzejní zahradě na Dolním náměstí, promenádní koncerty před Mikádem, zónu pro umění 8smička, hrad Orlík, Zlatou podkovu… Myslím si, že kulturní vyžití je tady opravdu pestré.

Vypadá to, že v Humpolci se člověk opravdu nenudí.

Od té doby, co jsem ve funkci, se snažím komunikovat se všemi kulturními aktéry ve městě a propojovat je. To tady dřív nebylo zvykem, a přitom sami aktéři o spolupráci stáli. Jen tomu dát ten první a správný impuls. Výsledkem pak je nejen Humpolecké léto, ale třeba také Humpolecké Vánoce, Humpolecké Velikonoce, Humpolecký masopust a věřím i v další možné projekty, které budou obyvatele i návštěvníky našeho města bavit a těšit.

Proč podle vás žít právě v Humpolci?

Jak už zaznělo, má správnou polohu, která místním umožňuje pracovat třeba v hlavním městě a zároveň žít tady. Lidé k sobě mají blízko, ale zároveň tady mají vše, co potřebují. Je tady krásná příroda, pestré sportovní vyžití i klubový život… Některá města mají tendenci se vylidňovat, ale Humpolec má naopak konstantní přírůstek. Moje maminka kdysi chtěla žít v Praze, ale tatínek ji dokázal přesvědčit že Humpolec je zkrátka to nejkrásnější místo pro život. A myslím, že ani jeden toho rozhodnutí nelituje. (usmívá se)

Alena Kukrechtová

- je jí 58 let

- pochází z Humpolce a žije zde dodnes

- je vdaná, má 2 děti a 4 vnoučata

- vystudovala učitelství pro první stupeň na Pedagogické fakultě na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

- učila na Základní škole Hálkova

- získala medaili Ministerstva školství za práci s nadanými dětmi

- říká doslova, že miluje matematiku

- místostarostkou je od roku 2018