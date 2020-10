Najít do ambulance nového lékaře? S tím mají v Humpolci velký problém. Do města a okolí se nedaří nalákat jak zubaře, pediatra a specialistu, tak ani praktického lékaře.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Teď jsme takový problém řešili. Potřebovala jsem doktora pro syna a nakonec jsem byla úspěšná až v Brodě, kde pracuji. Takže, když syn bude nemocný, tak ho tam budu muset odvézt a potom ho zase přivézt zpátky domů. Když by byl doktor v Humpolci, tak by to bylo lepší. Navíc ta lékařka v Brodě říkala, že už čtyři roky přesluhuje, tak uvidíme, jestli si nakonec nebudeme muset najít někoho jiného,“ řekla Dana Hozlárová z Hněvkovic.