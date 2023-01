V Humpolci chtějí zlepšit občerstvení ve Stromovce, rozšíří se i otevírací doba

Lepší občerstvení a nabídku z altánku v parku Stromovka by si mohli na jaře dopřát obyvatelé Humpolce. Má to však zatím jeden háček. Městu v současnosti chybí provozovatel. Toho radní musí sehnat do května. V té době totiž začíná sezona kulturních akcí, jejichž je park s altánkem součástí.

V Humpolci chtějí zlepšit nabídku ve Stromovce. Musí však najít provozovatele. | Foto: Se souhlasem města