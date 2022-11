V Humpolci by mohly vyrůst byty. Část lidí se bouří a sepisuje petici

Nové byty by mohly v Humpolci získat rodiny s dětmi i důchodci. Celkem šestnáct bytů ve dvou domech by mohlo vyrůst v Nerudově ulici. Proti výstavbě se však ohradila část humpoleckých obyvatel. Ti založili petici, pod kterou se podepsaly stovky lidí. Vadí jim, že nová budova převyšuje ostatní domy a že nezapadá do okolí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V Humpolci by mohly vyrůst byty. Část lidí se bouří. | Foto: se souhlasem Vratislava Tomana

Jedním z autorů petice je Dušan Kalivoda. „Přijde nám, že se objekt do místa vůbec nehodí. Navíc má mít tři patra. Já vlastním pozemek pod ním, takže bych úplně ztratil soukromí. Sousedi zase přijdou o světlo. Docela nás to zjištění vyděsilo,“ prozradil své obavy Kalivoda. Celkem se k petici přihlásilo na pět set lidí. „Chápu, že když někdo koupí pozemek za několik milionů, bude ho chtít využít. A kdyby tam byly jednopatrové domky, nikoho to neomezí. Ale do zástavby z první republiky se fakt nehodí dávat něco takhle obřího,“ sdělil Kalivoda. Vánoční atmosféra bude: výzdobu v Pelhřimově ozdobí 3D osvětlení Pod petici přidal svůj podpis také Zdeněk Vašíček. „Rozhodně nemám nic proti tomu, aby tam něco stálo. Jen ať se ten prázdný prostor využije,“ popsal humpolecký muž. Tomu se nelíbí způsob, jakým by se prostor využil. „Nepřijde mi, že chystané byty jsou vhodné. Naopak jsou nepřiměřené. Za mě by bylo lepší, kdyby nové byty současnou zástavbu nepřevyšovaly. Tříposchoďová budova je příliš. Doufám, že petice něco změní,“ dodal Vašíček. Investorem projektu je Vratislav Toman. „V lokalitě je podle dokumentů města proluka určená pro zastavění. Nabídneme v ní kvalitní bydlení rodinám s dětmi i seniorům. Zvýšení kapacit bydlení v centru je jedním z pilířů udržitelného rozvoje měst i Kraje Vysočina,“ vyjádřil se Toman. Investor: Nedojde ke zhoršení pod limity Podle něj nebude budova převyšovat maximální povolenou výšku a plochu. „Dům nebude příliš převyšovat přilehlou zástavbu. I díky tomu jsme získali souhlas architektonické komise i Odboru územního plánování. Prověřili také proslunění sousedních domů. Nedojde ke zhoršení pod přípustné limity. Květníky na terasách pak vytvoří vizuální clonu, která zamezí průhledům do soukromých pozemků,“ informoval investor. V podzemí bude devětadvacet parkovacích míst na šestnáct bytů. „Díky čekací ploše před garáží nebude omezena průjezdnost ulice. Naší ambicí je také udržitelnost stavby a přívětivé mikroklima. S tím souvisí vytápění zemními vrty, elektřina z fotovoltaiky, dobíjecí stanice pro elektromobily, zelené střechy, terasy a fasády,“ doplnil Toman. Otevření ulice v Humpolci bránil strom. Město ho pokácelo Petici odevzdali organizátoři na radnici v pondělí. „Reagovat na ni teprve budeme. Musíme se s ní nejdříve seznámit a sejít se s jejími organizátory. Máme několik nástrojů, jak můžeme situaci řešit. Zatím ale nebudu předbíhat, jaké existují možnosti. Vyčkáme zároveň, až si investor požádá o stavební povolení. V ten moment může stavební úřad vystupovat jako státní správa,“ uvedl místostarosta Pavel Hrala. Chystané byty nejsou jedinou budovou, která ve městě budí rozruch. Své přívržence i odpůrce má rozhledna ve zdejším pivovaru. Přístupná veřejnosti je od června. „Za mě je ta stavba kontroverzní a nemyslím si, že úplně patří do centra. Tento typ architektury do něj nepřináší další vrstvu. Postrádám u toho smysl a účel. Šlapat okolo komína mi nepřipadá logické ani komfortní,“ řekl dříve Deníku humpolecký architekt Luděk Rýzner.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu