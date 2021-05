Hříběcí leží na silnici druhé třídy mezi Horní Cerekví a Kamenicí nad Lipou. „Silnice tu není tak široká a když tudy jezdí náklaďáky nebo jedou dva kamiony proti sobě, tak to člověk musí skočit do škarpy,“ popsala situaci v Hříběcí Monika Brzoňová.

Podle předsedy tamního osadního výboru je hlavní silnice, která obcí prochází, poměrně frekventovaná. „Navíc kvůli kůrovcové kalamitě tudy teď tudy jezdí spoustu náklaďáků se dřevem. Chodníky potřebujeme hlavně kvůli bezpečnosti dětí,“ sdělil Jakub Máca.

Dodal také, že současné vedení hornocerekevské radnice jim stavbu chodníků v Hříběcí přislíbilo. „Mělo by to být letos nebo příští rok. Uvidíme, jak nám vyjde dotace,“ přemítal starosta Horní Cerekve Milan Kunst.

V plánu je rozhlas i veřejné osvětlení

Samotnou stavbu chodníků chtějí rovnou využít i k dalším záležitostem, které by mohly být aktuální časem. „Chceme to pojmout komplexně, takže jsme oslovili o spolupráci Eg-d, jestli nebudou v rámci realizace řešit i nízké napětí, které by ukládali do země. Zároveň řešíme projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení a rozhlas. Když už se to bude dělat, tak se udělají všechny akce najednou. Hlavně se pak nebudou muset nové chodníky zase rozebírat,“ vysvětlila místostarostka Horní Cerekve Markéta Vaňková.

Stavba chodníků by podle informací Markéty Vaňkové měla vyjít zhruba na dva a půl milionu korun. „Je vydané stavební povolení a aktuálně hledáme dotaci. Ve hře je ministerstvo pro místní rozvoj a jinak na podzim by měl nějaký dotační titul vyhlásit fond dopravní infrastruktury,“ řekla Vaňková.

Nový chodník, který povede napříč celou místní částí, bude dlouhý téměř osm set metrů.