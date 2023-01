Zdroj: Město Horní Cerekev

Letos o prázdninách je v plánu i modernizace kuchyně, kterou má školka vlastní. „V současnosti má školní jídelna navýšenou kapacitu na sto dvacet obědů. Vaří se zde i pro děti z mateřské školy Horní Ves. Stávající vybavení kuchyně je již nevyhovující,“ vysvětlila ředitelka.

Ve školce se rovněž těší na rekonstrukci terasy, kde si děti za hezkého počasí hrají a mohou se tam i koupat v bazénku. Školka tam pořádá i společné akce. Do budoucna by bylo možné ještě vylepšit vzhled novým plotem a vstupní brankou, nutné je také opravit obrubníky kolem pískovišť. „Také bych ráda pro děti zřídila zapuštěnou venkovní trampolínu,“ zasnila se Jana Nováková.

Kašpar, Melichar a Baltazar na cestě k vám. Tři králové koledují v Lukách

Opravy vyjdou na třináct milionů korun, které dá radnice z vlastních úspor. „O dotace jsme žádali dvakrát, avšak neúspěšně,“ pokrčil rameny starosta Milan Kunst s tím, že radnice bude žádat o dílčí podporu například pouze na pořízení tepelných čerpadel. Školka byla podle starosty roky stranou pozornosti, minulé vedení obce její stav příliš neřešilo. Za poslední dva roky má už budova novou střechu, do které zatékalo, a nová okna a dveře.

Kapacita školky je zcela naplněná, chodí tam osmasedmdesát dětí od dvou do sedmi let z Horní Cerekve a okolních obcí. „Rekonstrukce se musí dělat za provozu, s ohledem na co nejmenší snížení komfortu a bezpečnosti dětí. Po nezbytně nutnou dobu přesuneme děti do základní školy,“ dodal starosta.