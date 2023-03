Komunální volby se musely opakovat ve všech okresech kromě Havlíčkobrodska. Ve většině obcí si pochvalují vysokou volební účast.

Hned v šesti obcích na Vysočině šli v sobotu 25. března lidé k volebním urnám, aby si zvolili nové zastupitele. Nejvíce napilno měli volební komisaři na Žďársku, kde se komunální volby konaly hned ve třech obcích. Například ve Skleném nad Oslavou voliči vybírali ze tří uskupení. „Účast byla dobrá, více než 75 procent. Teď uvidíme, jak se nám podaří domluvit. V nově zvoleném zastupitelstvu jsou i členové toho původního, ale několik změn tam je. A tak doufám, že se situace z podzimu nebude opakovat,“ uvedl místostarosta Josef Hořínek.

Ten dosud stál v čele obce, Sklené nad Oslavou totiž starostu nemělo. Při ustavujícím zasedání po řádných volbách se zde zastupitelům povedlo zvolit jen místostarostu, starostu však už nikoli. „Pak bylo ještě jedno zasedání. Jenže čtyři zastupitelé odstoupili, takže zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné. Kvůli tomu tedy ani nebylo možné zvolit starostu,“ vysvětlil Hořínek.

Vůbec nejvyšší účast zaznamenali v Hojanovicích na Pelhřimovsku, kde bylo na výběr ze dvou uskupení. Do volební místnosti dorazilo přes devadesát procent voličů. „Takže šel hlasovat asi každý, kdo byl v obci. Ti zbývající jsou obyvatelé, kteří už tu nebydlí, nebo jsou třeba zrovna nemocní,“ sdělil hojanovický starosta Jaroslav Němeček.

Ten nyní doufá, že se situaci v Hojanovicích vyřeší. „Věřím, že se to podaří domluvit. V zastupitelstvu budou jak původní, tak i noví členové. V příštím týdnu se budeme domlouvat na novém vedení. Mělo by to být tak, že jedna strana bude mít starostu a druhá místostarostu,“ poznamenal Němeček.

Zatímco v pěti obcích lidé vybírali z různých uskupení, ve Lhánicích na Třebíčsku kandidovali lidé takříkajíc sami za sebe. Celkem se zde do sedmičlenného zastupitelstva rozhodlo jít do voleb šest zdejších obyvatel. Chybějící jeden člen však není na závadu, zastupitelstvo je i tak usnášeníschopné. K volbám zde přišla necelá polovina voličů. „Skutečnost, že bylo šest kandidátů, ovlivnila i účast u voleb. Bylo jasné, že všichni kandidující se do zastupitelstva dostanou, takže volby u nás vlastně byly jen formalitou,“ ozřejmila lhánická starostka Alena Ležáková. Ta v opakovaných volbách už nekandidovala. „Na ustavujícím zasedání předám vedení už novému starostovi,“ dodala.

Zákon nařizuje nové volby tehdy, kdy počet zastupitelů klesne pod polovinu stanoveného počtu, nebo pod pět – což je nejnižší možný počet členů zastupitelstva i v těch nejmenších obcích. Pokud se tak stane, možnost ovlivňovat chod obce je téměř nulová. Starosta či místostarosta musí požádat ministerstvo vnitra o vypsání nových voleb. „Chod úřadu je totiž velmi omezený. Nemůžeme například požádat o dotace,“ objasnil Deníku už dříve starosta Horní Myslové na Jihlavsku Miroslav Nosek.

Volby se opakovaly v celkem třiatřiceti obcích po celé republice. Na Vysočině se žádnému z kandidujících uskupení nepodařilo získat alespoň pět křesel v zastupitelstvu, tedy jasnou většinu, kdy by jedno sdružení mohlo vést obec samo. Ve všech těchto vysočinských obcích tedy budou hledat dohodu, která by vyhovovala všem uskupením a zároveň vyřešila stávající patovou situaci.

Jak na Vysočině dopadly opakované volby do zastupitelstva:

Horní Myslová (JI)

Nezávislí kandidáti HM – 4 zastupitelé

Pro Horní Myslovou – 3 zastupitelé

Volební účast – 84,38 % (54 obálek ze 64 možných)

Počet členů zastupitelstva má být sedm.

Hojanovice (PE)

SNK Hojanovice 1 – 4 zastupitelé

Sdružení za rozvoj Hojanovic – 3 zastupitelé

Volební účast – 91,25 % (73 obálek z 80 možných)

Počet členů zastupitelstva má být sedm.

Lhánice (TR)

Kandidovalo šest lidí samostatně, všichni se do zastupitelstva dostali.

Volební účast – 46,88 % (60 obálek ze 128 možných)

Počet členů zastupitelstva má být sedm, šest ale stačí k usnášeníschopnosti.

Matějov (ZR)

Sdružení nezávislých kandidátů pro Matějov – 4 zastupitelé

Obroda – 3 zastupitelé

Volební účast – 83,93 % (141 obálek ze 168 možných)

Počet členů zastupitelstva má být sedm.

Sklené nad Oslavou (ZR)

Změna pro Sklené – 3 zastupitelé

Občané Skleného – 2 zastupitelé

Skleňáci – 2 zastupitelé

Volební účast – 75,26 % (143 obálek ze 190 možných)

Počet členů zastupitelstva má být sedm.

Sviny (ZR)

Pro lepší Sviny – 3 zastupitelé

Za Sviny – 2 zastupitelé

Volební účast – 80,21 % (77 obálek z 96 možných)

Počet členů zastupitelstva má být pět.

Zdroj: ČSÚ