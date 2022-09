Kromě znaku si místní vybírali také vlastní vlajku. „Doteď jsme fungovali bez toho. Ale řešili jsme už spoustu let, že bychom je chtěli. Nemohli jsme se však dohodnout, protože návrhů bylo spoustu. Teď to konečně vyšlo a budeme poprvé reprezentativní znaky mít,“ popsal starosta Dobré Vody Zdeněk Smrčka.

Znak s vlajkou si vybírali sami místní. Ne všichni však nadšení z nich sdílí. „Mně to připadá zbytečné. Výběru jsem se nezúčastnil. Byl bych z principu radši, kdyby se investovalo do něčeho jiného. Ale vím, že většina to může vidět jinak než já,“ prozradil svůj názor Jindřich Hána.

Vpád studeného vzduchu: Vysočinu čeká chladný víkend, na horách může sněžit

Hornické motyky zvané srdcovky na znaku odkazují na středověkou kolonizaci a bývalé rudné doly. Zelená barva reflektuje přírodu, modrá a stříbrná pak vodu i samotný název obce.