„Zvon teď používáme jen jako umíráček, když někdo v Dobešově umře. Kostel se snažíme dostat do normálního stavu. V posledních letech jsme do něj investovali hodně. Teď na jaře v něm bude první oficiální výstava. Nebylo to teď příliš přístupné kvůli covidu,“ uvedl starosta Černovic Jan Brožek. Opravu plánuje na léto.