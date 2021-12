Být online je základ, bez kterého se nikdo neobejde, je přesvědčená Anežka Harudová. Pochází z Pelhřimova, ale po studiu se přestěhovala do Prahy. Tam také začala pomáhat malým a středním podnikům v gastronomii.

Podle Anežky Harudové je nejdůležitější, aby provozovny fungovaly na internetu a měly aktivní kontakt se zákazníky. Jako příklad uvádí současnou pandemii. „V minulosti jsem se setkávala s tím, že se někteří digitalizaci vyloženě bránili. Nakonec paradoxně pomohla pandemie, přestože někteří kvůli ní zavřeli. Na druhou stranu podniky přešly na internet. Lidé si totiž například víc objednávali jídlo, když pracovali v home officech,“ vysvětluje, jak se situace změnila. Podle ní tím v digitalizaci doháníme Evropu.

Do současné práce nastoupila loni. Říká, že se díky ní stala zodpovědnější a důslednější. Před tím se věnovala překladu a tlumočení. „Vystudovala jsem angličtinu a francouzštinu. Přestože mě to bavilo, nejsem studijní typ. Když jsem tedy po studiu narazila na inzerát startupu Storyous, brala jsem to jako znamení. O společnosti už jsem slyšela, navíc kdo by neměl rád jídlo,“ usmívá se.

Nyní pracuje jako teamleader a vede dva týmy, v Ostravě a Brně. „Vést týmy na rozdílných místech je časově náročné. Vyžaduje to hodně cestování. Musela jsem si na to dlouho zvykat, naučila jsem se však už efektivně využívat čas. Na práci i odpočinek,“ říká. Zaujal ji také rozdílný přístup klientů. „V Ostravě jsou podnikatelé svéráznější. Nebojí se a jdou s pravdou okamžitě ven, s hrubostí jsem se však nesetkala,“ popisuje své zkušenosti.

I když ve firmě působí poměrně krátce, ohledně budoucnosti má jasno. „Ráda bych se podívala do zahraničí, třeba do Londýna. Už teď spolupracujeme s firmami na Islandu, ve Španělsku či na Slovensku,“ prozrazuje. Jedním dechem však dodává, že by se chtěli dostat i na Vysočinu. „Regionální pobočky chceme mít ve všech krajských městech včetně Jihlavy,“ podotýká.

Přestože hojně cestuje po republice, na Vysočinu se vždy ráda vrací. „Minimálně jednou do měsíce domů přijedu. Chci mít blízký kontakt s rodinou. Navíc se mi tu líbí také příroda. I díky ní si tu pokaždé odpočinu a dobiju energii, než jedu zpátky do Prahy. Teď se těším zpátky o to víc, protože budou Vánoce,“ neskrývá nadšení Anežka Harudová.